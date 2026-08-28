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EEUU apunta a sucursales de banco egipcio en Emiratos para aislar económicamente a Irán

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha tomado medidas para limitar las operaciones de un banco egipcio en Emiratos Árabes Unidos, acusando a la institución financiera de servir como un salvavidas económico para la cúpula de Teherán, mientras la guerra de Estados Unidos contra Irán cumple seis meses.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla en una conferencia de prensa, el lunes 24 de agosto de 2026, en la sede del organismo, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla en una conferencia de prensa, el lunes 24 de agosto de 2026, en la sede del organismo, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

En virtud de una nueva norma propuesta el viernes por el Departamento del Tesoro, las sucursales emiratíes de Banque Misr, el segundo banco más grande de Egipto, quedarían desconectadas del acceso al sistema financiero de Estados Unidos.

La medida se produce tras el anuncio hecho esta semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de una nueva campaña para presionar a los países que aún hacen negocios con la muy sancionada República Islámica a que rompan sus vínculos financieros o enfrenten represalias de Estados Unidos.

Al no llegar a imponer sanciones al banco egipcio, la decisión refleja la reticencia de la administración republicana a castigar a grandes socios comerciales que hacen negocios con Irán, entre ellos, China e India. Bessent dijo a los periodistas el lunes que quería que los países tuvieran la oportunidad de alejarse de Irán antes de que fuera demasiado tarde, en un intento por evitar trastocar el sistema financiero mundial.

La norma estará sujeta a un periodo de 30 días para comentarios públicos antes de entrar en vigor, informó el Departamento del Tesoro.

El gobierno de Trump “advirtió que quienes favorecen a Irán no pueden seguir disfrutando del acceso al dólar estadounidense y al sistema financiero mundial”, afirmó Bessent el viernes en un comunicado. “Banque Misr EAU decidió aprenderlo por las malas y, hoy, estamos dando el primer paso para exigirle cuentas por su continuo y atroz apoyo al régimen iraní”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto y el banco central confirmaron que estaban al tanto de la nueva reglamentación y que han establecido comunicación con autoridades de Estados Unidos, según un comunicado emitido el viernes por el Banco Central de Egipto (BCE).

“El BCE afirma que esta medida se limita a las sucursales del banco en Emiratos Árabes Unidos y únicamente a sus transferencias en dólares”, se indica en el comunicado.

Se añade que la medida no afecta a ningún otro banco egipcio y no se extiende a las operaciones de Banque Misr dentro de Egipto ni a ninguna de sus sucursales en el extranjero.

“El Banco Central de Egipto reafirma la fortaleza y resiliencia de todos los bancos que operan en Egipto”, se lee en el comunicado.

También el viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en el sitio web de su Oficina de Control de Activos Extranjeros nuevas sanciones contra el gerente de la sucursal en Dubái del Bank Melli de Irán y contra una empresa con sede en Hong Kong a la que Estados Unidos acusa de ayudar a lavar fondos para Irán.

Está previsto que Bessent represente a Estados Unidos la próxima semana en las reuniones de ministros de Finanzas del Grupo de los 20, donde se reunirá por separado con sus homólogos de las principales economías del mundo y de economías en desarrollo para alentar la participación en el aislamiento económico de Irán.

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Amiri informó desde Nueva York. La periodista de The Associated Press Noha ElHennawy contribuyó a este despacho desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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