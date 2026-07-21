EEUU aprueba "parole" humanitario para rapero cubano Maykel Osorbo, según activistas y amigos

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Osorbo ganó notoriedad por ser coautor del tema musical “Patria y Vida”, considerado un himno por muchos cubanos contrarios al gobierno en la isla y que ganó dos Latin Grammy en 2021.

El recién liberado artista visual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumplió una pena de cinco años por el mismo proceso judicial que Osorbo y fue liberado el sábado —ese mismo día viajó con un parole humanario a Estados Unidos—, indicó en su página de Facebook que Osorbo también habría obtenido una visa de esta naturaleza.

“Hacemos saber, además, que junto al parole estadounidense aprobado para Luis Manuel Otero Alcántara, también fue tramitado y aprobado uno semejante en beneficio de Maykel Castillo Pérez”, expresó el post de Otero Alcántara en la cuenta de Facebook.

“Esta gestión se fundamenta en la certeza de que su encarcelamiento arbitrario tiene un origen político y ha violado sus derechos humanos, así como su derecho a la libertad de expresión y creación artística”, agregó el mensaje.

El parole humanitario es un mecanismo migratorio extraordinario otorgado en este caso por el gobierno de Estados Unidos.

Osorbo, de 42 años, fue arrestado en mayo de 2021 y en 2022 en el mismo proceso que Otero Alcántara recibió una condena de nueve años por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación a héroes y mártires.

El pasado 10 de julio, un día después de que se cumplió la sentencia de Otero Alcántara, Osorbo fue trasladado desde una prisión ubicada en la provincia de Pinar del Río, lejos de La Habana, hacia la de Guanajay en la vecina localidad de Artemisa. La curadora de arte y amiga personal de Otero Alcántara y Osorbo, Anamely Ramos, también aseguró en sus redes sociales que la gestión del parole humanitario a favor de este último había salido favorable. FUENTE: AP