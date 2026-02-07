americateve

EEUU aprueba el herbicida dicamba para dos cultivos transgénicos comunes

WASHINGTON (AP) — La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) volvió a autorizar el viernes el uso del herbicida dicamba en soya y algodón genéticamente modificados, un pesticida que ha generado una gran preocupación por su tendencia a dispersarse y destruir cultivos cercanos.

ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 11 de julio de 2017, un agricultor muestra los daños causados por el dicamba en las plantas de soya, en Marvell, Arkansas. (AP Foto/Andrew DeMillo, archivo)
La EPA afirmó que el dicamba es crucial para los agricultores que, de otro modo, verían sus cultivos amenazados por malas hierbas de rápido crecimiento. Para garantizar que el pesticida se use de manera segura, la agencia dijo que impuso fuertes protecciones y limitaciones.

El dicamba es un herbicida común que se puede rociar sobre cultivos genéticamente modificados. Mata la maleza pero no afecta a los cultivos. Se ha utilizado durante décadas, pero su uso en explotaciones agrícolas que se ha generalizado en los últimos años.

Los activistas criticaron a la agencia alegando que actúa luego de que los tribunales bloquearan esfuerzos similares en 2020 y 2024. Permitir su uso en estos dos cultivos comunes ampliará drásticamente la cantidad aplicada y aumentará los daños, apuntaron.

Kelly Ryerson, activista del movimiento Make American Healthy Again (MAHA), que ha forjado una frágil alianza política con el gobierno del presidente Donald Trump, dijo estar consternada por la decisión.

“Una de mis principales prioridades era que se suspendiera permanentemente el uso de dicamba para aplicaciones sobre los cultivos debido a su daño”, afirmó. “Las nuevas restricciones sobre su uso no son suficientes y perpetuarán la espiral química en la que muchos agricultores están atrapados”.

La EPA afirmó que los agricultores quieren el herbicida y es necesario apoyarlos, y que no se trata de un problema entre MAHA y la institución

La agencia apuntó que las preocupaciones sobre la dispersión del dicamba a lugares no deseados son reales y deben gestionarse. Limitó la cantidad que se puede aplicar por hectárea (acre) y en días calurosos, y estableció zonas de protección para evitar daños en cultivos cercanos. Si se siguen las directrices, el químico puede usarse sin poner en peligro a los seres humanos o el medio ambiente, según la EPA.

La Asociación Americana de la Soya aplaudió la decisión y apuntó que unas normas claras ayudarán a los agricultores a prepararse para la próxima temporada de cultivo y controlar la maleza.

Los grupos ambientalistas afirmaron que la dispersión del dicamba ha dañado enormes extensiones, devastando plantaciones de vegetales, árboles y otras plantas fundamentales.

“A la hora de la verdad, esta administración está dispuesta a hacer lo imposible para complacer a la industria de los pesticidas, sin importar las consecuencias para la salud pública o el medio ambiente”, manifestó Nathan Donley, director de ciencias de la salud ambiental en el Centro para la Diversidad Biológica, una organización sin fines de lucro.

Los ambientalistas alegaron que las restricciones de uso de la EPA son insuficientes y permiten una aplicación durante demasiado tiempo y demasiados días al año. La zona de protección sugerida por la agencia para evitar daños en plantas cercanas ya ha demostrado ser ineficaz, agregaron.

Los investigadores han estado trabajando para comprender mejor los riesgos del herbicida para la salud. Un estudio de 2020 en el International Journal of Epidemiology determinó que la exposición al dicamba estaba vinculada a un mayor riesgo de padecer algunos cánceres, incluido el de hígado y un tipo de leucemia que afecta la sangre y la médula ósea.

Bayer, fabricante de dicamba, dijo que el registro federal les permitirá ahora solicitar autorizaciones estatales. En las próximas semanas, pondrá en marcha formaciones para los usuarios.

The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas de agua y medio ambiente. AP es el único responsable de todo el contenido. Para toda la cobertura ambiental de AP, visite https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

