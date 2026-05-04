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Edwards recibe autorización de los Timberwolves para disputar juego ante Spurs

SAN ANTONIO (AP) — El All-Star de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, recibió el alta para disputar el primer juego de las semifinales de la Conferencia Oeste el lunes ante los Spurs de San Antonio, al regresar 10 días después de haber sufrido una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Se esperaba que Edwards se perdiera al menos los dos primeros partidos de la serie en San Antonio, pero el escolta de 1,93 metros aceleró su rehabilitación para disputar en el encuentro inaugural.

“Está dentro”, manifestó el entrenador de Minnesota, Chris Finch.

Finch indicó que Edwards tendrá restricción de minutos.

Edwards recibió autorización para participar en las actividades del equipo el sábado y fue ascendido a “cuestionable” en el reporte de lesiones del domingo. Participó plenamente en el entrenamiento de tiro matutino y recibió el alta para jugar tras los ejercicios previos al partido.

Sufrió una contusión ósea, además de la hiperextensión en la rodilla izquierda, el 25 de abril durante el cuarto juego de la serie de primera ronda de Minnesota contra Denver.

Los Timberwolves también perdieron a Donte DiVicenzo en el cuarto juego por una rotura del tendón de Aquiles derecho, aún así ganaron los dos siguientes partidos contra los Nuggets para avanzar.

Edwards no estuvo presente durante el sexto juego mientras recibía tratamiento por su lesión.

Promedió 28,8 puntos, 5,0 rebotes y 3,7 asistencias en 61 partidos durante la temporada regular. Promedió 36,7 unidades, 4,0 asistencias y 3,0 tablas en tres partidos contra San Antonio esta temporada.

Los Timberwolves tuvieron marca de 2-1 contra los Spurs durante la temporada regular.

El Defensivo del Año Victor Wembanyama se perdió el partido inaugural de San Antonio contra Minnesota durante la temporada regular por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Wembanyama promedió 34 puntos y 8,0 rebotes en dos partidos contra los Timberwolves, incluidos 39 tantos en a victoria 126-123 el 17 de enero en el último duelo de temporada regular entre ambos equipos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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