americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Edificio se desploma en Nueva Delhi; hay 1 muerto y varias personas atrapadas

NUEVA DELHI (AP) — Un edificio se vino abajo el domingo en Nueva Delhi, lo que causó la muerte de al menos una persona y dejó a varias más atrapadas, informaron funcionarios.

Equipos de rescate buscan a sobrevivientes atrapados bajo los escombros de un edificio que se derrumbó, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva Delhi, India. (AP Foto/Vipin)
Equipos de rescate buscan a sobrevivientes atrapados bajo los escombros de un edificio que se derrumbó, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva Delhi, India. (AP Foto/Vipin) AP

La construcción de cinco pisos, que albergaba un hostal para niños, se desplomó en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

Las autoridades no dijeron de momento cuántas personas seguían atrapadas, pero la agencia de noticias Press Trust of India reportó que en el edificio vivían decenas.

El legislador Anil Sharma manifestó que algunas personas habían sido rescatadas y que varias más, atrapadas en el interior, estaban haciendo llamadas telefónicas para pedir ayuda, mientras los rescatistas se mantenían en contacto con ellas.

La policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India buscaban entre los escombros, al tiempo que maquinaria pesada retiraba los restos para ayudar a los rescatistas a llegar hasta quienes estaban atrapados.

Al menos dos personas fueron hospitalizadas en estado sumamente grave, señalaron funcionarios.

Hasta el momento se desconoce la causa del desplome.

Los derrumbes de edificios son un peligro recurrente en partes de India durante el monzón de junio a septiembre, cuando las lluvias intensas o prolongadas pueden debilitar estructuras envejecidas.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter