Ecuador y Panamá buscan afianzar cooperación en seguridad, comercio y migración en cita presidencial

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla en un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles en Ciudad de Panamá, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

El encuentro entre los mandatarios se desarrolla en la ciudad portuaria de Guayaquil, la segunda más importante de Ecuador, ubicada 270 kilómetros al suroeste de Quito.

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador… tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Mulino a su arribo al país andino, según comunicó la presidencia panameña.

“Lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer”, declaró el jefe de Estado panameño en relación con la violencia que asedia a Ecuador que tuvo en 2025 uno de los índices más altos de muertes violentas en la región al sobrepasar las 9.000.

Previamente, el presidente Noboa en una entrevista con radio I99 aseguró que los acuerdos que se prevé suscribir al finalizar la jornada buscan que ambos países se complementen en los ámbitos de seguridad, laboral, comercial, energético y migratorio.

En la lucha contra “las mafias y el terrorismo que exista más información compartida entre los dos lados”, mencionó el jefe de Estado ecuatoriano y aspiró que Panamá pueda vender energía a Ecuador en momentos de superávit. “Ellos tienen excedentes a muy buen precio y nos lo pueden vender”, afirmó.

No es la primera cita entre ambos mandatarios. A mediados del año pasado mantuvieron un diálogo oficial en España durante una conferencia sobre financiación y desarrollo de las Naciones Unidas, mientras en enero coincidieron en Ciudad de Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Se espera que al finalizar la jornada se suscriba el acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre ambos países con miras al acuerdo comercial, según informó previamente la cancillería ecuatoriana. También destacó la reciente inclusión de Ecuador en una lista de “países amigos” de Panamá que fortalece la migración, inversión y el intercambio profesional y turístico, citó en un comunicado previo. El intercambio comercial bilateral es favorable a Ecuador que en 2025 exportó más de 177 millones de dólares en productos no petroleros, mientras las importaciones fueron por 122 millones, según cifras del Banco Central. FUENTE: AP