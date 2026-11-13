Ecuador repatriará a dos víctimas del desplome de un edificio en Nueva York

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José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Siguencia Yupa, de 22, murieron junto a otras seis personas la tarde del miércoles cuando el edificio de tres pisos se desplomó junto a una obra en excavación en el barrio Flatbush.

Un comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana señaló que el gobierno “asumirá los costos de repatriación de los restos” de los dos ciudadanos, a cuyas familias acompañará durante todo el proceso.

Los restos de Caguana Cosquillo arribarán el lunes, mientras se coordina con familiares de Siguencia Yupa la fecha de repatriación, agregó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también había confirmado que tres ciudadanos de ese país están entre los fallecidos, incluidos dos menores de edad. Una mujer de esa nacionalidad resultó herida.

Las autoridades de Nueva York también han informado de víctimas provenientes de México, Guatemala y Trinidad.

El hecho está bajo investigación. Funcionarios municipales advirtieron que en marzo se había emitido una orden de suspensión de los trabajos de construcción contiguos al edificio colapsado tras concluirse que estaba siendo demolido sin la protección adecuada.

FUENTE: AP