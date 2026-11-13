americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador repatriará a dos víctimas del desplome de un edificio en Nueva York

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador repatriará los cuerpos de dos ciudadanos ecuatorianos que fallecieron en el colapso de un edificio en Brooklyn, en Nueva York, informó el viernes la Cancillería del país andino.

Un comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana señaló que el gobierno “asumirá los costos de repatriación de los restos” de los dos ciudadanos, a cuyas familias acompañará durante todo el proceso.

Los restos de Caguana Cosquillo arribarán el lunes, mientras se coordina con familiares de Siguencia Yupa la fecha de repatriación, agregó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también había confirmado que tres ciudadanos de ese país están entre los fallecidos, incluidos dos menores de edad. Una mujer de esa nacionalidad resultó herida.

Las autoridades de Nueva York también han informado de víctimas provenientes de México, Guatemala y Trinidad.

El hecho está bajo investigación. Funcionarios municipales advirtieron que en marzo se había emitido una orden de suspensión de los trabajos de construcción contiguos al edificio colapsado tras concluirse que estaba siendo demolido sin la protección adecuada.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

DEMÓCRATAS BUSCAN FRENAR UNA INTERVENCIÓN MILITAR DE TRUMP EN CUBA: Joaquín Castro advierte al presidente

DEMÓCRATAS BUSCAN FRENAR UNA INTERVENCIÓN MILITAR DE TRUMP EN CUBA: Joaquín Castro advierte al presidente

Julita Osendi denuncia foto falsa de Alberto Juantorena: Indignante y denigrante

Julita Osendi denuncia foto falsa de Alberto Juantorena: "Indignante y denigrante"

TRUMP YA CONSIDERA OPERACIÓN MILITAR CONTRA LA DICTADURA DE CUBA
ULTIMA HORA

TRUMP YA CONSIDERA OPERACIÓN MILITAR CONTRA LA DICTADURA DE CUBA

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter