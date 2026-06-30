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Ecuador enfrentará a México "sin quejas ni excusas" pese a retraso en su llegada al país

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de conocer que enfrentaría a México en su duelo de dieciseisavos de final, Ecuador intentó adelantar su llegada a la capital mexicana para aclimatarse a su desafiante altitud. No salió como lo pensaban.

El técnico de Ecuador, Sebastian Beccacece, celebra después de vencer a Alemania en partido por el Grupo E del Mundial, el jueves 25 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El técnico de Ecuador, Sebastian Beccacece, celebra después de vencer a Alemania en partido por el Grupo E del Mundial, el jueves 25 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

No sólo su solicitud fue rechazada sino que, para colmo, el conjunto ecuatoriano llegó a su hotel de concentración con más de tres horas de retraso debido a problemas logísticos durante el traslado.

Sin entrar en detalles sobre los motivos del retraso, el entrenador de la Tricolor, el argentino Sebastián Beccacece, explicó que el viaje “demorado más de tres horas de lo establecido”. Lo que debió ser un vuelo de poco más de tres horas terminó siendo un periplo de casi nueve.

“Disculpen si tenemos la cara de cansancio”, dijo en conferencia de prensa, obviamente demorada varias horas, desde el estadio Azteca.

No es la primera vez que los problemas logísticos complican el calendario mundialista.

Pese a los percances, Beccacece afirmó que el equipo no pondrá “quejas ni excusas” para el partido por un lugar en los octavos de final ante la anfitriona México. Aseguró que el conjunto estará listo para el desafío. “Se dio así, tengo que aceptarlo y confío que mis guerreros mañana van a combatir”, subrayó.

Una de las razones por las que el conjunto ecuatoriano quiso adelantar su viaje a la capital mexicana era tener más tiempo para adaptarse a las condiciones climáticas y la altitud de 2.240 metros de Ciudad de México, capaz de hacer mella física incluso en deportistas de alto rendimiento.

Si bien Ecuador compitió en las eliminatorias mundialistas como local en Quito, con una elevación todavía superior a Ciudad de México, Beccacece indicó que el equipo no está preparado para lidiar con las desafiantes condiciones, debido a que gran parte del plantel no juega en el país.

“Nuestros futbolistas ya no están en Quito hace tiempo”, aseveró. “No nos hemos preparado en ningún aspecto con el tema de altura”.

Ecuador se medirá a México en el icónico estadio Azteca luego de arañar la clasificación a dieciseisavos como tercer lugar gracias a una agónica victoria 2-1 ante Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

Beccacece reconoció el peso de la afición local, pero no se intimida.

“Nos dieron por eliminado, que no le podíamos ganar a Alemania”, destacó. "Los papeles se quemaron hace rato ya en el Mundial... hay poca memoria, poco análisis, sólo se ve el resultado y no gasto energía en eso”.

Reconoció, no obstante, que el Azteca se traduce en una “gran fortaleza” que supone un “buen desafío y una gran responsabilidad”.

"Nos hemos preparado para estar a la altura de este desafío”, agregó Beccacece. Y si bien admitió que será un duelo de mucha “tensión, pasión y exigencia”, recordó que sus jugadores están acostumbrados a estos escenarios.

“Esa energía la saben procesar, integrar y se focalizan en lo que hay que resolver. Al final, lo más importante es superar el adversario, hacer las cosas mejor que el rival”, sentenció.

FUENTE: AP

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