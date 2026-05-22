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Ecuador apela resolución de la CAN que dispone levantar aranceles mutuos con Colombia

QUITO (AP) — Ecuador informó el viernes que apeló una resolución de la Comunidad Andina de Naciones que dispuso levantar los aranceles mutuos impuestos con Colombia.

La Cancillería de Ecuador reveló que el pasado miércoles pidió a la CAN que reconsidere su decisión de habilitar el paso internacional ecuatoriano de Rumichaca y eliminar la tasa de control aduanero, que llega al 100% del lado ecuatoriano.

Aseveró que la Secretaría General de la CAN debe resolver esos recursos en un plazo de 30 días que, eventualmente, se podría extender otros 15 días. Ecuador no reveló los documentos remitidos a ese organismo internacional.

The Associated Press pidió a la CAN y al Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano más información al respecto, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

El 7 de mayo la CAN resolvió que los aranceles vulneran las normas de integración subregional y restringen el comercio entre los dos países miembros, por lo que dispuso su eliminación en un plazo que terminó el jueves.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia surgió en enero cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso una denominada tasa de seguridad a las importaciones colombianas alegando la falta de control de su lado de la frontera y quejándose de una balanza comercial deficitaria en al menos 1.000 millones de dólares.

El gobierno de Gustavo Petro, que ha negado el supuesto descuido de la frontera común, respondió con medidas recíprocas: aplicó tasas de hasta 75% a los productos ecuatorianos y restringió la venta de energía a Ecuador.

Los permanentes roces derivaron en el llamado a los embajadores de ambos países.

El miércoles, durante una entrevista con la radio colombiana Caracol, Petro aseguró que los aranceles se impusieron por “un principio diplomático de correspondencia” pero que si Ecuador los suspende “yo los bajo de inmediato”.

Gremios productivos, principalmente de la zona fronteriza, han reclamado la eliminación de las tasas que han afectado el fluido intercambio comercial bilateral y han puesto en jaque a transportistas, comerciantes y otros sectores económicos.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, las ventas ecuatorianas no petroleras a Colombia cayeron de 87 millones de dólares en enero a 53 millones de dólares en marzo.

FUENTE: AP

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