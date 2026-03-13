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Ecuador anuncia acuerdo comercial con EEUU y dice que se elimina aranceles a mitad de exportaciones

QUITO (AP) — El presidente Daniel Noboa anunció el viernes que Ecuador suscribió un acuerdo comercial con Estados Unidos, el cual permite la eliminación de los aranceles a más de la mitad de los productos de exportación no petroleros y garantiza el acceso a rubros estadounidenses.

“Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo”, indicó el mandatario en su cuenta de X, en referencia al Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países, del que dijo “elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos”.

Detalló que con el acuerdo se beneficia al 53% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas y “consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado”.

El documento, según lo anunció el gobierno de Ecuador, fue suscrito en Washington hace pocas horas por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo, y el representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer.

El presidente Donal Trump está facilitando un acceso comercial significativo para los agricultores y fabricantes estadounidenses, dijo Greer, citado por un comunicado de la embajada estadounidense en Quito. Añadió que con ello se abre "el mercado ecuatoriano, con más de 18 millones de consumidores, a las exportaciones agrícolas e industriales de los Estados Unidos”.

En el convenio figuran los minerales estratégicos, entre ellos el oro, cobre y plomo; productos agroindustriales procesados, manufacturas industriales y bienes del sector forestal y maderero, entre las 1.673 subpartidas adicionales, entre ellas flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mango, café y cacao, entre otros.

Otra parte de la canasta de exportación ecuatoriana había quedado exenta de aranceles desde noviembre del año pasado por decisión del gobierno de Trump.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, el cual colocó ventas de productos no mineros ni petroleros por 6.022 millones de dólares durante el año pasado.

De su lado, el estado ecuatoriano se comprometió a dejar sin aranceles a bienes como maquinaria agrícola, equipos industriales y maquinaria para la construcción desde la firma del acuerdo o en un corto plazo, además se reducen aranceles a partes, componentes e insumos industriales, entre otros.

El acuerdo se logró tras meses de reuniones entre los equipos técnicos de ambos países en un esfuerzo por lograr una nueva relación comercial binacional luego que el gobierno estadounidense decidiera imponer el año pasado una sobretasa de 10% a un grupo de países, entre ellos Ecuador.

FUENTE: AP

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