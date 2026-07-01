Ecuador: acusan a siete personas como presuntos autores del asesinato de candidato presidencial

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La institución, en su cuenta de X, se refirió a cada uno de los acusados como parte de “una estructura que permitió planificar, financiar, coordinar y ejecutar el crimen”.

Por este magnicidio ya fueron sentenciados en julio de 2024 un hombre y una mujer que recibieron una pena de casi 35 años de prisión como autores materiales. Otras siete personas de nacionalidad colombiana, acusadas de participar supuestamente en el crimen, fueron asesinadas en cárceles de Guayaquil y Quito donde cumplían prisión preventiva.

En la acusación al exministro del Interior, José Serrano, se lo señala como “presunto planificador” del crimen. Según la investigación el ex alto funcionario habría obtenido información sensible y privilegiada de Villavicencio que habría entregado a integrantes del grupo delictivo Los Lobos, que ejecutaron el asesinato.

La Fiscalía también señala al empresario Javier Jordán, del que dice que “financió y planificó la ejecución del asesinato”. Villavicencio, en su condición de periodista y de asambleísta, señaló a Jordán de una serie de millonarios actos de corrupción, especialmente durante la pandemia de coronavirus en Ecuador.

El exministro Serrano está preso en Estados Unidos presuntamente por problemas migratorios, mientras que Jordán reside en ese país desde hace años.

Entre los otros cinco acusados figura Ronny Aleaga, legislador del partido Revolución Ciudadana, político al cual el Ministerio Público señaló de coordinar “acciones para ejecutar el asesinato”. Ese partido fue fundado por Correa (2007-2017).

Tras la acusación, los jueces deben revisar pruebas y evacuar los testimonios de los testigos de ambas partes para posteriormente emitir una sentencia. Villavicencio fue una figura pública de Ecuador reconocida por revelar casos de corrupción de políticos con vínculos con el crimen organizado. Fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 a la salida de un acto político durante la campaña presidencial. FUENTE: AP