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Dyson Daniels anota 28 y los Hawks vencen 126-110 a los Warriors

ATLANTA (AP) — Dyson Daniels anotó 28 puntos, su mejor marca de la temporada, y CJ McCollumn sumó 23 la noche del sábado, mientras los Hawks de Atlanta se recuperaron después de ver cortada su racha de 11 victorias con un triunfo 126-110 sobre los Warriors de Golden State.

El base de los Hawks de Atlanta, Dyson Daniels (5), lanza ante la marca del pívot de los Warriors de Golden State, Quinten Post (21), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)
El base de los Hawks de Atlanta, Dyson Daniels (5), lanza ante la marca del pívot de los Warriors de Golden State, Quinten Post (21), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Zaccharie Risacher aportó 17 puntos para los Hawks, que no contaron con Jalen Johnson (inflamación en el hombro izquierdo).

Mouhamed Gueye registró 16 puntos y 10 rebotes, y Nickeil Alexander-Walker encestó 17, mientras los Hawks lanzaron para un 54% de acierto en tiros de campo para ganar su décimo partido consecutivo en casa.

Daniels tuvo 15 puntos en el primer cuarto, un récord personal para un solo periodo, y terminó con seis asistencias y cuatro robos. Los Hawks habían ganado 11 seguidos antes de caer 117-95 ante Houston la noche del viernes.

Jonathan Kuminga tuvo dificultades para los Hawks en su primer partido contra el equipo con el que pasó más de cuatro temporadas. Anotó dos puntos con 1 de 9 en tiros de campo.

De'Anthony Melton anotó 20 puntos para liderar a los Warriors, que han perdido ocho de sus últimos nueve partidos mientras esperan el regreso de varios jugadores lesionados.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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