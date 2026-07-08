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Dylan Cease pierde el juego sin hits en la novena, pero guía a Toronto a un 10-0

SAN FRANCISCO (AP) — Dylan Cease, de Toronto, trabajó ocho entradas sin hits contra los Gigantes de San Francisco el miércoles antes de permitir un sencillo de Heliot Ramos para abrir la novena, mientras los Azulejos se encaminaban a una victoria de 10-0.

Dylan Cease, lanzador de los Azulejos de Toronto, trabaja contra los Gigantes de San Francisco durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 8 de julio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Dylan Cease, lanzador de los Azulejos de Toronto, trabaja contra los Gigantes de San Francisco durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 8 de julio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Cease (6-4) fue retirado después del sencillo limpio de línea del boricua Ramos al jardín central y recibió una ovación de pie del público de San Francisco. El derecho, elegido al Juego de Estrellas, realizó 118 lanzamientos, un máximo en su carrera, con 81 en zona de strike. El ex relevista de los Gigantes Tyler Rogers consiguió los últimos tres outs con cuatro lanzamientos.

Cease ponchó a 11 para aumentar a 148 su total, el más alto de la Liga Americana.

Cease, de 30 años, lanzó un juego sin hits con los Padres de San Diego en Washington el 25 de julio de 2024. Ocho días después, Blake Snell lanzó uno para los Gigantes. Desde entonces, ha habido dos juegos sin hits combinados —incluido uno en marzo de Tatsuya Imai, Steven Okert y el dominicano Alimber Santa, de los Astros de Houston—, pero ningún lanzador lo ha logrado por su cuenta.

Treinta y cinco lanzadores han lanzado múltiples juegos sin hits. Mike Fiers, de los Atléticos, fue el último en hacerlo el 7 de mayo de 2019.

Cease retiró a los primeros 14 bateadores de San Francisco antes de otorgar base por bolas al dominicano Willy Adames con dos outs en la quinta. Cease también dio boleto a Drew Gilbert para abrir la sexta y al tambien dominicano Rafael Devers con un out en la séptima.

Para abrir la octava, Bryce Eldridge conectó un batazo profundo al jardín entre izquierdo y central. El jardinero central Daulton Varsho corrió para realizar una excelente atrapada antes de chocar contra la barda.

El grand slam hacia el jardín contrario de Kazuma Okamoto ante Logan Webb (5-7) coronó la primera entrada de cinco carreras de los Azulejos.

Después del jonrón de Okamoto, Webb retiró a los siguientes 13 bateadores. Trabajó siete entradas y permitió cinco hits, solo uno después de la primera entrada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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