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Dustin May lanza 6 sólidas entradas; Cardenales superan 3-2 a Medias Rojas en inicio de serie

SAN LUIS (AP) — Dustin May lanzó seis sólidas entradas, Ramón Urías conectó un doble y anotó dos veces, y los Cardenales de San Luis superaron el viernes 3-2 a los Medias Rojas de Boston, en el primer juego de una serie de tres.

Dustin May, abridor de los Cardenales de San Luis, lanza en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Jeff Roberson)
Dustin May, abridor de los Cardenales de San Luis, lanza en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Jordan Walker pegó un hit corto con un out y, después de que el mexicano Urías recibió una base por bolas, anotó con otro sencillo de Thomas Saggese.

Urías y Saggese avanzaron a posición de anotar con un lanzamiento descontrolado de Zach Kelly. Luego, el venezolano José Fermín conectó un elevado de sacrificio que impulsó a Urías y les dio a los Cardinals una ventaja de 3-2 en la quinta entrada.

Masataka Yoshida produjo una carrera con un rodado y Trevor Story robó el plato cuando el mexicano Marcelo Mayer se llevó la segunda durante un doble robo en la cuarta entrada para las carreras de los Medias Rojas. El venezolano Wilyer Abreu conectó dos hits.

El elevado de sacrificio de Victor Scott II con las bases llenas en la segunda entrada impulsó a Urías e inauguró la pizarra.

May (1-2) permitió dos carreras —una limpia— con cuatro hits y cuatro ponches en seis entradas. Riley O’Brien lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 y consiguió su cuarto salvamento.

Kelly (0-1) relevó al abridor Connelly Early con un out en la quinta y permitió dos carreras mientras conseguía dos outs.

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