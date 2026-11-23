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Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, se alza hacia la canasta frente a Derrick Jones Jr. (5) y Rui Hachimura (28), de los Clippers de Los Ángeles, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Houston ganaba por seis con unos tres minutos por jugar antes de que Durant encestara dos triples consecutivos para poner el marcador 109-97.

Brandon Ingram anotó una canasta para Los Ángeles, pero un triple de Durant en desequilibrio segundos después puso a los Rockets arriba 112-99 con 1:30 por jugar.

Ingram debutó con los Clippers después de no jugar desde mayo, tras una cirugía por una lesión en el talón y para reparar un tendón de Aquiles parcialmente desgarrado.

El dos veces All-Star se unió a los Clippers en septiembre procedente de Toronto como parte del traspaso por Kawhi Leonard. Se perdió los últimos dos partidos de la serie de primera ronda de playoffs de Toronto contra Cleveland debido a la lesión.

Terminó con 16 puntos y siete rebotes en 27 minutos.

Darius Garland sumó 26 unidades y ocho asistencias para liderar a los Clippers, que perdieron su cuarto partido consecutivo. Rui Hachimura añadió 19 tantos.

El partido estaba empatado a mitad del tercer cuarto antes de que los Rockets hilvanaran una racha de 9-0, rematada con un triple de Tari Eason, para ponerse 74-65. Houston llegó al cuarto periodo con ventaja de 10. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP