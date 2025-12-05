americateve

Durant alcanza 31.000 puntos en su carrera y Rockets dominan a Suns

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 28 puntos para convertirse en el octavo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 31.000 puntos en su carrera, y los Rockets de Houston se impusieron el viernes 117-98 a los Rockets de Houston.

El alero de los Rockets de Houston celebra en el encuentro ante los Suns de Phoenix el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ashley Landis)
El alero de los Rockets de Houston celebra en el encuentro ante los Suns de Phoenix el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ashley Landis)

Fue el primer juego de Durant contra su antiguo equipo desde un intercambio de siete equipos que envió a Jalen Green y Dillon Brooks a los Suns. Durant se perdió la victoria de Houston 114-92 en Phoenix el 24 de noviembre por razones personales.

Amen Thompson anotó un máximo de la temporada con 31 tantos para ayudar a los Rockets a conseguir su quinta victoria en seis juegos.

Durant hizo dos tiros libres para sus primeros puntos de la noche y encestó un tiro a media distancia en el primer cuarto que le permitió alcanzar el histórico hito. Durant, quien no jugó el cuarto periodo tiene 31.024 puntos en su carrera.

Los Rockets estuvieron en desventaja por hasta nueve puntos al principio, pero utilizaron un segundo cuarto de 44 puntos, impulsado por 17 puntos de Durant, para tomar la delantera.

Houston estaba arriba por 11 con aproximadamente 7,5 minutos restantes en el tercer cuarto antes de que se fueran arriba 92-67 con una racha de 16-2 con unos dos minutos restantes en el cuarto. Thompson anotó seis puntos en ese tramo y tanto Durant como Reed Sheppard encestaron triples para Houston. Phoenix tuvo cinco pérdidas de balón durante la racha.

