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Duplantis logra su cuarto título mundial interior seguido con récord de 6,25 m

TORUN, Polonia (AP) — Armand Duplantis ganó otro título mundial de salto con pértiga después de que el griego Emmanouil Karalis lo exigiera al máximo el sábado.

El sueco Armand Duplantis posa tras ganar la medalla del campeonato mundial en interior con nuevo récord de la competencia en polonia el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
El sueco Armand Duplantis posa tras ganar la medalla del campeonato mundial en interior con nuevo récord de la competencia en polonia el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Duplantis conquistó su cuarto campeonato mundial bajo techo consecutivo con un salto récord del torneo de 6,25 metros, una mejora de 10 centímetros respecto a la altura con la que ganó hace un año en Nanjing.

La pareja dejó atrás al resto de los competidores en 6,05.

Duplantis superó en sus primeros intentos los 6,10, 6,15 y luego 6,25, cuando la varilla se tambaleó.

Karalis pasó en 6,10 y 6,15, y falló sus intentos en 6,25, para terminar como subcampeón por segundo año consecutivo.

Duplantis guardó su pértiga y renunció a los intentos en 6,32 para batir su récord mundial de 6,31, que estableció la semana pasada en la reunión sueca que lleva su nombre, el Mondo Classic.

Karalis fue segundo con 6,05 y el australiano Kurtis Marschall tercero con una mejor marca personal de 6,00, lo que marcó la primera vez en la historia que tres saltadores superaron los seis metros en la misma competencia bajo techo.

Simon Ehammer, de Suiza, recuperó el título del heptatlón con una puntuación récord mundial de 6.670, al sumar 25 puntos al anterior tope fijado en 2012 por Ashton Eaton, de Estados Unidos. Ehammer fue el campeón mundial bajo techo en 2024 y subcampeón el año pasado.

Además, la italiana Zaynab Dosso ganó la final femenina de 60 metros —la campeona olímpica de 100, Julien Alfred, fue tercera—; el canadiense Christopher Morales Williams y la checa Lurdes Gloria Manuel ganaron los 400 masculinos y femeninos; y el británico Josh Kerr se impuso en los 3.000 masculinos, seis meses después de desgarrarse el gemelo en la final de 1.500 del Mundial al aire libre en Tokio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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