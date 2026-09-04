Duelo de arqueros deriva en empate 0-0 entre el líder Nashville y NYCFC

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Schwake sólo necesitó hacer una atajada para sumar su 11.ª valla invicta en sus primeros 23 duelos como titular con Nashville, que vio cortada una racha de cuatro victorias consecutivas, pero extendió a seis su seguidilla sin perder.

El novato de 25 años ha recibido apenas 17 goles esta temporada, la menor cifra de la liga.

Freese terminó con dos atajadas para conseguir su cuarta portería a cero en 23 cotejos de inicio con NYCFC, que ahora acumula seis partidos seguidos sin ganar tras un tercer empate consecutivo.

Hany Mukhtar desperdició una oportunidad de darle la ventaja a Nashville a los 43 minutos, después de una pérdida de balón de NYCFC, pero estrelló el balón en el travesaño con el arco vacío. Mukhtar había marcado cuatro goles y repartido dos asistencias en sus cuatro partidos anteriores.

Nashville comanda la liga con 53 unidades, que le permiten también liderar la Conferencia Este sobre el Inter Miami de Lionel Messi, que suma 42.

Las Garzas reciben este sábado al Atlanta United.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP