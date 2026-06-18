Drones ucranianos incendian refinería de Moscú en importante ataque contra la capital rusa

Esta imagen proporcionada por la cuenta oficial de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, se ve humo alzándose de un edificio dañado tras un ataque ucraniano con drones a las afueras de Moscú, el jueves 18 de junio de 2026. (Cuenta oficial de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyevchannel via AP) AP

Ucrania ha atacado repetidamente las instalaciones petroleras de Rusia para reducir los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. Algunas zonas han reportado escasez de combustible.

El ataque de decenas de drones se produjo horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijera que había tenido “una importante llamada de coordinación” con los presidentes de Estados Unidos y Francia, y que había obtenido compromisos clave de mayor apoyo por parte de la cumbre del G7 esta semana.

“Si Ucrania va a arder, su Moscú también arderá”, declaró Zelenskyy, añadiendo que el ataque formaba parte de los esfuerzos de Kiev para obligar al presidente ruso Vladímir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. “Es hora de terminar la agresión, hora de terminar esta guerra”.

Zelenskyy mantuvo conversaciones el jueves en Bruselas con líderes de la OTAN y la Unión Europea, y los ministros de Defensa de Alemania y Ucrania firmaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente un sistema de defensa aérea para contrarrestar misiles balísticos. Zelenskyy lo describió como el inicio de una “coalición antibalística” e invitó a otros a sumarse.

Rusia ha atacado implacablemente a Ucrania con ese tipo de misiles, que las defensas antiaéreas tienen dificultades para contrarrestar.

El ataque contra Moscú fue el más reciente bochorno para Putin, luego de un ataque con drones ucranianos contra su ciudad natal de San Petersburgo a principios de este mes, justo cuando inauguraba un foro económico en esa ciudad.

“Rusia está a la defensiva: militar, económica y políticamente”, expresó en X la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, después de reunirse el jueves con el ministro ucraniano de Defensa, Mykhailo Fedorov. “Ahora es el momento de proporcionar a Ucrania un apoyo aún mayor y de ejercer aún más presión sobre Rusia para poner fin a la guerra”.

Enormes incendios en refinería de Moscú cerca del Kremlin

Espesas nubes de humo negro y llamas ocasionales salían entre las chimeneas rojas y blancas de la Refinería de Petróleo de Moscú, en el extremo sureste de la ciudad, a unos 15 kilómetros (9 millas) del Kremlin. Según un video local, cayó una lluvia negra de hollín sobre los autos.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo en X que “una de las preguntas más populares que hicieron los moscovitas esta mañana es ‘¿Qué está pasando?’ Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben qué está pasando, pregúntenle a Putin cuándo planea terminarla”.

La refinería es una de las mayores de Rusia, según su sitio web oficial, y produce más de un tercio del combustible de la región de Moscú. Fue atacada por última vez por drones ucranianos el martes. Entonces se incendió, pero los funcionarios dijeron que el fuego se apagó rápidamente.

El incendio en la refinería estaba “en gran medida contenido”, aseguró el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, horas después, añadiendo que los focos restantes estaban siendo extinguidos.

Mientras Ucrania intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética de Rusia, parecían disminuir los suministros de combustible. Cadenas de gasolineras en múltiples regiones han introducido restricciones sobre lo que los conductores podían comprar. El medio de noticias independiente ruso Agentstvo informó que una de cada cuatro gasolineras del país ha introducido algún tipo de restricciones.

Las autoridades de la capital reportaron en un comunicado horas después del ataque que “los suministros de productos petrolíferos a Moscú y el trabajo de todas las gasolineras de la ciudad continúan con normalidad”.

Los vuelos desde cuatro aeropuertos de Moscú fueron suspendidos temporalmente, informaron las autoridades de transporte y aviación. El diario empresarial ruso Kommersant contabilizó más de 500 vuelos retrasados o cancelados, basándose en información en línea.

En la región de Moscú, que rodea pero no incluye la capital, un dron impactó en un edificio residencial en la ciudad de Zhukovsky, según el gobernador Andrei Vorobyov. Edificios en otros puntos de la región resultaron dañados por restos de drones y 17 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas, añadió .

Ataque vuelve a avergonzar a Putin

El Ministerio ruso de Defensa señaló que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 555 drones ucranianos sobre múltiples regiones, y que casi 200 fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa. Eso fue aproximadamente el doble del número de drones que Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

Putin el jueves estaba en Kazán, unos 700 kilómetros (430 millas) al este de Moscú, recibiendo a líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, mientras Rusia busca reforzar vínculos empresariales y de otra índole con las naciones del bloque regional.

“Si Putin no quiere terminar esta guerra y quiere continuarla, no nos quedaremos callados: responderemos”, sostuvo Zelenskyy en un mensaje de voz a un chat grupal con periodistas. El presidente ucraniano ha aceptado un alto al fuego incondicional exigido por el presidente estadounidense Donald Trump, pero Putin se ha negado, y los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han estancado.

Ucrania interrumpe líneas de suministro rusas

Además de compromisos de más ayuda diplomática y militar en la cumbre del G7, Ucrania recientemente ha cobrado impulso en el campo de batalla contra el ejército más grande de Rusia gracias a sus drones de alta tecnología, dicen funcionarios occidentales y analistas.

Los ataques con drones de mayor alcance están asfixiando las líneas de suministro rusas en regiones ocupadas de Ucrania, además de trastocar la producción petrolera rusa.

Macron dijo que la cumbre del G7 fue “muy importante para Ucrania” porque sus partidarios —incluido Estados Unidos, algo crucial— prometieron ayudarla, aunque el presidente francés no dio detalles. Durante el mandato de Trump, Washington ha recortado la asistencia a Ucrania, lo que convirtió a los europeos en los mayores proveedores de ayuda militar y financiera. Trump y Zelenskyy han tenido una relación a veces tensa.

“Estados Unidos está con nosotros en Ucrania, eso es muy importante”, dijo Macron a los periodistas mientras él y Trump salían del palacio de Versalles, cerca de París.

En otros acontecimientos el jueves, Rusia atacó la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, con dos potentes bombas planeadoras que mataron a un hombre de 64 años que estaba pescando en un río, dijo Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional.

Otro ataque ruso contra la ciudad central de Dnipro mató a un hombre e hirió a otras nueve personas, dijo Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP