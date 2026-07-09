Drones ucranianos golpean instalaciones petroleras rusas y prenden fuego a más petroleros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en un aparte de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y otra infraestructura en toda Rusia han desencadenado una crisis generalizada de combustible, con escasez de gasolina y racionamiento reportados en múltiples regiones, y conductores esperando durante horas para llenar sus tanques.

Un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad de Tver, en el oeste de Rusia, a primera hora del jueves, según el gobernador regional en funciones, Vitaly Korolyov.

Y en la región sureña de Stávropol, el gobernador Vladimir Vladimirov afirmó que drones ucranianos incendiaron depósitos de petróleo en Vyazniki. Indicó que las autoridades ordenaron la evacuación de residentes de varios edificios de apartamentos cercanos a la instalación a medida que el incendio se expandía.

En el mar de Azov, drones ucranianos incendiaron dos petroleros, según el gobernador de Rostov, Yuri Slusar, quien señaló que uno de los barcos seguía ardiendo y que las tripulaciones fueron evacuadas. El ataque se suma a una serie de golpes contra petroleros en la zona en los últimos días, como parte de los esfuerzos de Ucrania por cortar los suministros de combustible a Crimea ocupada por Rusia.

El Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas aéreas derribaron 73 drones ucranianos desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que Rusia lanzó anoche 94 drones de ataque de largo alcance y dos misiles balísticos contra Ucrania. Aunque 72 drones fueron interferidos o interceptados, 19 drones y ambos misiles causaron daños en 13 ubicaciones, precisó.

Trump afirmó durante la reunión del miércoles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía, que Estados Unidos dará a Ucrania una licencia para fabricar sistemas antiaéreos Patriot para contrarrestar los ataques con misiles de Rusia en su guerra de más de cuatro años, un enorme logro para Kiev, que desde hace tiempo solicita esa tecnología.

El tono de su reunión fue marcadamente distinto al de un encuentro anterior y agrio en la Casa Blanca en febrero de 2025, cuando Trump reprendió a Zelenskyy. El miércoles, elogió la disposición del líder ucraniano a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, al afirmar que ha “hecho un trabajo increíble” y ha sido “muy eficaz”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP