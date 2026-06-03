Drones ucranianos atacan una terminal petrolera de San Petersburgo antes del "Davos ruso"

Una columna de humo negro se ve sobre el puerto de San Petersburgo en Rusia, el miércoles 3 de junio de 2026 tras un ataque de dron ucraniano. (AP Foto) AP

Los drones volaron más de 1.000 kilómetros (600 millas) para alcanzar la terminal, indicó Zelenskyy en redes sociales. Nubes de humo negro se elevaban sobre el puerto de la ciudad tras el ataque. San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia y el lugar de nacimiento de Putin.

Las autoridades rusas sólo dijeron que el ataque con drones ucranianos tuvo como objetivo la infraestructura de la ciudad, sin ofrecer más detalles. El aeropuerto de San Petersburgo suspendió brevemente los vuelos durante la noche debido al ataque. Las autoridades también cortaron los servicios de internet móvil.

La línea del frente en Ucrania apenas se desplaza mientras enjambres de drones dificultan el movimiento en el campo de batalla, y ambos bandos han buscado una ventaja al lanzar cada vez más ataques de largo alcance. La guerra que siguió a la invasión rusa de su vecino ya se ha extendido a su quinto año, sin un final a la vista.

Los ataques más recientes son una vergüenza para Putin, semanas después de que el mes pasado recortara un desfile anual del Día de la Victoria en Moscú por temor a ataques con drones ucranianos.

Putin tiene previsto ofrecer un discurso el viernes en el foro económico de San Petersburgo, que el Kremlin considera un evento de prestigio. Durante décadas, el encuentro ha sido el principal evento de Rusia para atraer capital extranjero. A veces se le llama “el Davos ruso”, en comparación con el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.

Los principales inversionistas y funcionarios occidentales se han mantenido al margen desde que Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años. Arabia Saudí es el país invitado especial este año y se espera que envíe una gran delegación empresarial.

Los ataques se produjeron al día siguiente de que las fuerzas rusas realizaran un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas, que mató al menos a 22 civiles e hirió a 138, mientras Moscú cumplía su amenaza de intensificar sus bombardeos regulares.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó el miércoles que los ataques en el interior de Rusia ya han adquirido un carácter “sistemático”.

Ucrania tiene escasez de misiles de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, en parte porque las existencias de Estados Unidos se han reducido por la guerra con Irán, lo que la deja vulnerable a los misiles balísticos de Rusia.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, llegó el miércoles a la capital ucraniana, Kiev, para conversaciones con funcionarios que probablemente abordarán las necesidades de defensa antiaérea.

Los ataques ucranianos de largo alcance buscan reducir la producción petrolera de Rusia, que es una fuente clave de financiación para Moscú, y perturbar la producción de armas.

Ucrania ha golpeado repetidamente instalaciones petroleras en el puerto de San Petersburgo y en puertos cercanos.

Los ataques con drones ucranianos durante la noche también alcanzaron la base naval de Kronstadt, una antigua base de la Flota del Báltico de Rusia, y una planta de fabricación implicada en la producción de armas en la región rusa de Tambov, a 600 kilómetros (370 millas) de Ucrania, señaló Zelenskyy.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que las defensas antiaéreas derribaron 354 drones ucranianos durante la noche.

En la parte de la región ucraniana de Donetsk controlada por Rusia, un ataque ucraniano alcanzó un autobús que viajaba de Moscú a Crimea, mató a siete personas e hirió a 11, según el jefe de Donetsk designado por el Kremlin, Denis Pushilin.

En la región de Smolensk, dos bomberos murieron por un ataque con drones ucranianos, según el gobernador regional, Vasily Anokhin. Añadió que otros dos bomberos y un residente local resultaron heridos.

Mientras tanto, Rusia disparó 198 drones de largo alcance contra Ucrania anoche, según la fuerza aérea ucraniana, y las defensas antiaéreas neutralizaron 189.

Las autoridades de la región norteña ucraniana de Sumy dijeron que, durante las 24 horas anteriores, los ataques rusos mataron a un civil e hirieron a otros 15, incluidos tres niños.

En el sur, en Jersón, los bombardeos rusos durante la noche y los ataques con drones mataron a una mujer de 86 años e hirieron a otras cinco personas, según las autoridades regionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP