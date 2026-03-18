Dosunmu impulsa paliza de Timberwolves 147-111 ante el Jazz

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El pívot de los Timberwolves de Minnesota Rudy Gobert intenta clavar el balón frente al base del Jazz de Utah Isaiah Collier en el encuentro del miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Rudy Gobert sumó 21 unidades y 12 rebotes, y Julius Randle también aportó 21 tantos y repartió ocho asistencias para los Timberwolves, que han ganado dos seguidos sin su escolta All-Star.

Minnesota anunció el martes que Edwards se perderá de una a dos semanas por una inflamación en la rodilla derecha antes de ser reevaluado. Los Timberwolves vencieron 116-104 a los Suns de Phoenix impulsados por 32 puntos de Randle.

Brice Sensabaugh anotó 41 tantos, a dos de su récord personal, para liderar al Jazz, que han perdido cuatro seguidos y 12 de sus últimos 14.

Ace Bailey añadió 17 puntos para Utah, que terminó 0-3 en su gira como visitante. Walker Kessler (hombro), Jaren Jackson Jr. (rodilla) y Jusuf Nurkic (rostro) continuaron fuera de acción.

El partido estuvo parejo al inicio, con ocho cambios de liderazgo y tres empates antes de que los Timberwolves tomaran el control. Con Utah arriba 28-27, Bones Hyland encestó un triple para ponerse al frente con 2:22 por jugar en el primer cuarto, el inicio de una racha de 8-0 de Minnesota.

Los Timberwolves se fueron al descanso con ventaja de 72-58 y se despegaron en la segunda mitad, al construir una diferencia de hasta 38 puntos en el cuarto periodo.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP