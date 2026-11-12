Dos vendedoras entre las víctimas de atropellamiento en Los Ángeles

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El forense del condado de Los Ángeles identificó a las mujeres como Teodora Villalobos, de 57 años, y Maria Peck, de 73. Ambas murieron el martes en la acera por lesiones contundentes, informó la oficina del forense.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la tercera víctima, a la espera de notificar a la familia, indicó la oficina forense.

Peck y Villalobos eran vendedoras de comida en el vecindario de North Hollywood, en Los Ángeles, y murieron cuando la miniván embistió una intersección concurrida en plena hora de mayor tráfico vespertino. Amigos y familiares levantaron un memorial para las mujeres, ampliamente conocidas por vender hot dogs y otra comida callejera, al dejar ramos de flores, notas, fotos y velas en la acera donde fueron atropelladas.

La policía arrestó al conductor, Ihor Demianenko, de 61 años, para investigarlo por conducir ebrio y por tres cargos de asesinato. La fianza se fijó en 6 millones de dólares. De momento no se sabe cuándo comparecerá ante el tribunal.

Melissa Villalobos le dijo a KABC-TV que su madre trabajaba duro y trataba de ayudar a quienes formaban parte de su comunidad.

“Cuando vendía aquí, si la gente no tenía dinero para pagar la comida, aun así les daba comida a quienes no tenían nada”, manifestó.

Peck trabajó como vendedora durante más de una década, seis días a la semana, incluso en días festivos, según una página de GoFundMe creada para apoyar a su familia. La página señaló que Peck encontraba alegría en formar parte de la comunidad y no quería reducir sus horas, incluso a medida que envejecía. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP