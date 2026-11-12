Dos vendedoras entre las víctimas de atropellamiento en Los Ángeles

El forense del condado de Los Ángeles identificó a las mujeres como Teodora Villalobos, de 57 años, y Maria Peck, de 73. Ambas murieron el martes en la acera por lesiones contundentes, informó la oficina del forense.
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LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades han identificado a dos de las tres mujeres que murieron cuando el conductor de una miniván se estrelló esta semana afuera de una estación del metro de Los Ángeles.
El forense del condado de Los Ángeles identificó a las mujeres como Teodora Villalobos, de 57 años, y Maria Peck, de 73. Ambas murieron el martes en la acera por lesiones contundentes, informó la oficina del forense.
Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la tercera víctima, a la espera de notificar a la familia, indicó la oficina forense.
Peck y Villalobos eran vendedoras de comida en el vecindario de North Hollywood, en Los Ángeles, y murieron cuando la miniván embistió una intersección concurrida en plena hora de mayor tráfico vespertino. Amigos y familiares levantaron un memorial para las mujeres, ampliamente conocidas por vender hot dogs y otra comida callejera, al dejar ramos de flores, notas, fotos y velas en la acera donde fueron atropelladas.
La policía arrestó al conductor, Ihor Demianenko, de 61 años, para investigarlo por conducir ebrio y por tres cargos de asesinato. La fianza se fijó en 6 millones de dólares. De momento no se sabe cuándo comparecerá ante el tribunal.
Melissa Villalobos le dijo a KABC-TV que su madre trabajaba duro y trataba de ayudar a quienes formaban parte de su comunidad.
“Cuando vendía aquí, si la gente no tenía dinero para pagar la comida, aun así les daba comida a quienes no tenían nada”, manifestó.
Peck trabajó como vendedora durante más de una década, seis días a la semana, incluso en días festivos, según una página de GoFundMe creada para apoyar a su familia. La página señaló que Peck encontraba alegría en formar parte de la comunidad y no quería reducir sus horas, incluso a medida que envejecía.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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