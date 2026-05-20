americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos policías que defendieron el Capitolio en 2021 buscan impedir que atacantes sean recompensados

WASHINGTON (AP) — Dos policías que defendieron el Capitolio de un ataque de una turba de simpatizantes del presidente Donald Trump presentaron una demanda el miércoles para impedir que alguien —incluidos los alborotadores del 6 de enero de 2021— reciba pagos de un nuevo fondo de conciliación de 1.776 millones de dólares destinado a personas que afirman ser víctimas de procesamientos con motivos políticos.

ARCHIVO - Partidarios de Trump intentan romper una barrera policial, el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington. (Foto AP/John Minchillo, Archivo)
ARCHIVO - Partidarios de Trump intentan romper una barrera policial, el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington. (Foto AP/John Minchillo, Archivo) AP

Los abogados de los oficiales presentaron la demanda federal un día después de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, defendió la creación del fondo durante una audiencia en el Congreso. Blanche, abogado personal de Trump antes de incorporarse al Departamento de Justicia, no descartó la posibilidad de que los alborotadores que agredieron a policías el 6 de enero pudieran ser elegibles para recibir pagos del fondo.

La demanda sostiene que el “Fondo Antipolitización” del gobierno es un fondo opaco e ilegal que Trump utilizará para “financiar a los insurrectos y a los grupos paramilitares que cometen violencia en su nombre”. La queja describe la creación del fondo como “el acto más descarado de corrupción presidencial de este siglo” y pide su disolución.

“Ninguna ley autoriza su creación, el acuerdo en el que se basa es una farsa corrupta, y su diseño viola la Constitución y la ley federal”, afirma la demanda.

El fondo surge de un acuerdo derivado de la demanda de Trump por 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Está diseñado para compensar a quienes creen que fueron maltratados por el Departamento de Justicia de gobiernos anteriores. Las decisiones sobre los pagos las tomará una comisión de cinco miembros designada por el secretario de Justicia.

Más de 100 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio. Casi 1.600 personas fueron acusadas de delitos relacionados, pero Trump utilizó sus facultades de indulto para borrar todos esos casos en un amplio acto de clemencia el año pasado.

Los demandantes son el oficial del Departamento de Policía Metropolitana, Daniel Hodges, y el exagente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Harry Dunn, quien se postula en Maryland para un escaño en el Congreso. Tanto Hodges como Dunn testificaron ante el Congreso sobre sus aterradoras experiencias el 6 de enero. Videos captaron a un alborotador arrancándole una mascarilla a Hodges mientras estaba inmovilizado contra una puerta durante una pelea por el control de la entrada de un túnel.

Los agentes sostienen que el fondo “alienta a quienes ejercieron violencia en nombre del presidente a continuar haciéndolo”.

“Dunn y Hodges ya enfrentan amenazas creíbles de muerte y violencia de manera regular; el fondo incrementa sustancialmente el peligro”, alega la demanda.

El martes, los legisladores bombardearon a Blanche con preguntas sobre el fondo. Él lo describió como “inusual”, pero no sin precedentes. No reconoció que el Departamento de Justicia de Trump ha investigado y procesado a algunos de los enemigos políticos del presidente republicano, incluido el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Blanche y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también figuran en la demanda de los agentes. Portavoces de los departamentos de Justicia y del Tesoro no comentaron sobre la demanda.

Uno de los abogados de los agentes es Brendan Ballou, un exfiscal del Departamento de Justicia que llevó casos del 6 de enero.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

venezuela entrega a alex saab a eeuu: el operador financiero de maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Por Redacción América Noticias Miami
trump evita negar posible acusacion contra raul castro y deja la decision al departamento de justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Por Redacción América Noticias Miami
trump llega a china para reunirse con xi jinping en plena crisis global por iran y el petroleo

Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter