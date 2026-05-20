Dos policías que defendieron el Capitolio en 2021 buscan impedir que atacantes sean recompensados

ARCHIVO - Partidarios de Trump intentan romper una barrera policial, el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington. (Foto AP/John Minchillo, Archivo) AP

Los abogados de los oficiales presentaron la demanda federal un día después de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, defendió la creación del fondo durante una audiencia en el Congreso. Blanche, abogado personal de Trump antes de incorporarse al Departamento de Justicia, no descartó la posibilidad de que los alborotadores que agredieron a policías el 6 de enero pudieran ser elegibles para recibir pagos del fondo.

La demanda sostiene que el “Fondo Antipolitización” del gobierno es un fondo opaco e ilegal que Trump utilizará para “financiar a los insurrectos y a los grupos paramilitares que cometen violencia en su nombre”. La queja describe la creación del fondo como “el acto más descarado de corrupción presidencial de este siglo” y pide su disolución.

“Ninguna ley autoriza su creación, el acuerdo en el que se basa es una farsa corrupta, y su diseño viola la Constitución y la ley federal”, afirma la demanda.

El fondo surge de un acuerdo derivado de la demanda de Trump por 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Está diseñado para compensar a quienes creen que fueron maltratados por el Departamento de Justicia de gobiernos anteriores. Las decisiones sobre los pagos las tomará una comisión de cinco miembros designada por el secretario de Justicia.

Más de 100 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio. Casi 1.600 personas fueron acusadas de delitos relacionados, pero Trump utilizó sus facultades de indulto para borrar todos esos casos en un amplio acto de clemencia el año pasado.

Los demandantes son el oficial del Departamento de Policía Metropolitana, Daniel Hodges, y el exagente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Harry Dunn, quien se postula en Maryland para un escaño en el Congreso. Tanto Hodges como Dunn testificaron ante el Congreso sobre sus aterradoras experiencias el 6 de enero. Videos captaron a un alborotador arrancándole una mascarilla a Hodges mientras estaba inmovilizado contra una puerta durante una pelea por el control de la entrada de un túnel.

Los agentes sostienen que el fondo “alienta a quienes ejercieron violencia en nombre del presidente a continuar haciéndolo”.

“Dunn y Hodges ya enfrentan amenazas creíbles de muerte y violencia de manera regular; el fondo incrementa sustancialmente el peligro”, alega la demanda.

El martes, los legisladores bombardearon a Blanche con preguntas sobre el fondo. Él lo describió como “inusual”, pero no sin precedentes. No reconoció que el Departamento de Justicia de Trump ha investigado y procesado a algunos de los enemigos políticos del presidente republicano, incluido el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Blanche y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también figuran en la demanda de los agentes. Portavoces de los departamentos de Justicia y del Tesoro no comentaron sobre la demanda.

Uno de los abogados de los agentes es Brendan Ballou, un exfiscal del Departamento de Justicia que llevó casos del 6 de enero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP