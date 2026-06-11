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Dos muertos y varios heridos en un incendio en la isla española de Mallorca

MADRID (AP) — Dos personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio ocurrido en la madrugada del jueves en una vivienda de una zona turística de la isla española de Mallorca, informaron las autoridades.

Un portavoz de la Guardia Civil indicó que nueve personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento por inhalación de humo. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a la política del departamento.

La Guardia Civil señaló en un comunicado que el fuego se inició alrededor de las 5 de la mañana en el tercer piso de un edificio residencial en la zona de Magaluf.

Añadió que los residentes intentaron sin éxito apagar las llamas, que se propagaron al resto del edificio. Más de 12 personas fueron evacuadas. El incendio fue extinguido unas dos horas después.

No se conocían de inmediato las nacionalidades de las víctimas.

La Guardia Civil informó que investigaba la causa del incendio.

Magaluf es un popular destino de playa y vida nocturna entre turistas británicos y alemanes, situado a 22 kilómetros (13,7 millas) de Palma de Mallorca, la capital del archipiélago mediterráneo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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