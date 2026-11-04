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Dos muertos en tiroteo cerca de oficinas de Citibank en Florida

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Dos personas, entre ellas el tirador, murieron en un tiroteo cerca de un complejo de oficinas de Citibank el miércoles a las afueras de Tampa, informaron autoridades.

Agentes se desplegaron en el complejo de oficinas la tarde del miércoles, y un video de televisión mostró largas filas de trabajadores saliendo de los edificios.

La policía del condado Hillsborough indicó en X que había “respondido a una amenaza activa y actualmente está despejando el edificio”.

El comandante policial Chad Chronister publicó en X: “Creemos que se trata de un atentado contra un particular”, y añadió que “el sospechoso involucrado está muerto”.

De momento no se sabe si alguien más resultó herido.

El complejo de Citibank en los suburbios de Tampa incluye cuatro edificios de oficinas de tres pisos que albergan a miles de empleados del gigante bancario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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