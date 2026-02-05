Dos muertos en choque de helicóptero de cuerpo estatal que respondía a un tiroteo en Arizona

Compartir en:









La tripulación del helicóptero Ranger respondió para asistir a la policía de Flagstaff y otras agencias de seguridad, indicó el sargento de la policía Kameron Lee en un comunicado.

“Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo”, dijo Lee.

Los nombres del agente y del piloto no han sido revelados.

El departamento trabajará con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación del accidente, señaló Lee. Se enviaron correos electrónicos solicitando información sobre el accidente a ambas agencias el jueves por la mañana.

La Unidad de Rescate Aéreo del departamento está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

El sospechoso en el tiroteo sufrió heridas de bala no mortales y fue detenido, indicó Lee. Nadie más resultó herido.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP