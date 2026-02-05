americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos muertos en choque de helicóptero de cuerpo estatal que respondía a un tiroteo en Arizona

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. (AP) — Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona movilizado para asistir a los agentes en una situación con un tirador activo se estrelló, matando tanto al piloto como a un agente que era paramédico a bordo, informaron las autoridades.

La tripulación del helicóptero Ranger respondió para asistir a la policía de Flagstaff y otras agencias de seguridad, indicó el sargento de la policía Kameron Lee en un comunicado.

“Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo”, dijo Lee.

Los nombres del agente y del piloto no han sido revelados.

El departamento trabajará con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación del accidente, señaló Lee. Se enviaron correos electrónicos solicitando información sobre el accidente a ambas agencias el jueves por la mañana.

La Unidad de Rescate Aéreo del departamento está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

El sospechoso en el tiroteo sufrió heridas de bala no mortales y fue detenido, indicó Lee. Nadie más resultó herido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

apagón

Apagón MASIVO deja sin electricidad al oriente de Cuba tras fallas en las termoeléctricas Felton y Renté

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter