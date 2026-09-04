Dos magistrados brasileños chocan públicamente por la investigación sobre un banco fallido

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, en primer plano, llega para presidir una sesión plenaria del tribunal, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

El magistrado Alexandre de Moraes, de 57 años, se convirtió en una persona conocida tras encabezar el caso que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a prisión el año pasado por un intento de golpe de Estado. Su colega André Mendonça, de 53 años, es el primer miembro evangélico del tribunal, designado por Bolsonaro.

La animadversión reciente entre ambos se origina en una amplia investigación federal sobre el fraude financiero en torno al liquidado Banco Master y su desacreditado propietario, Daniel Vorcaro, un asunto que también ha salpicado a algunos políticos de cara a las elecciones de octubre.

Según se informó, Mendonça quiere que De Moraes sea suspendido mientras el tribunal decide si debe ser investigado en un posible caso de corrupción. Por su parte, De Moraes quiere que el tribunal investigue a Mendonça y que, potencialmente, el Senado lo someta a un proceso de destitución por haberlo investigado a él en un procedimiento no autorizado.

Se sientan uno al lado del otro en el tribunal, cuyos asientos se ordenan según quién fue nombrado primero.

Mendonça hizo público el martes un tramo de la investigación de la Policía Federal que revela decenas de mensajes interceptados de Vorcaro, en los que se muestra que con frecuencia le solicitaba consejo a De Moraes.

Los nuevos hallazgos se suman a las sospechas sobre De Moraes después de que la Policía Federal encontrara que su esposa le proporcionaba servicios jurídicos al Banco Master como parte de un contrato de 130 millones de reales (25 millones de dólares). Las revelaciones de esta semana desataron una ola de presión de políticos, medios de comunicación y expertos jurídicos para que De Moraes renuncie.

“Te estoy agradecido por mi vida”, dijo Vorcaro en un mensaje. “Por el amor de Dios, mira si puedes bloquear todas estas medidas malvadas (contra el Banco Master)”, afirmó el banquero en otro.

Incluso el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien también ha sido implicado en el escándalo del Banco Master por recibir unos 21 millones de dólares para financiar una película sobre la vida de su padre, salió a pedir que el juez del Supremo Tribunal Federal deje su cargo.

La crisis en el máximo tribunal del país se agravó el miércoles después de que medios brasileños mostraran que Mendonça también se reunió en privado con Vorcaro el año pasado. El magistrado señaló en un comunicado que sólo escuchó lo que el entonces dueño del banco tenía que decir, en un “diálogo similar al mantenido con otros miembros del Supremo Tribunal para tratar el mismo asunto”.

Y luego Mendonça confirmó el jueves que efectivamente había tenido una reunión más reciente con Vorcaro. Previamente este mes, interrogó al banquero encarcelado sin autorización del pleno del tribunal, según se requiere para investigar a uno de sus miembros, y sin la presencia de agentes de la Policía Federal ni de fiscales.

Mendonça respondió que lo hizo porque Vorcaro alegaba que la policía lo había maltratado, una acusación que el fiscal general de Brasil ya desestimó.

El jueves por la noche, De Moraes actuó con rapidez y de manera inesperada. Le pidió al presidente del Supremo Tribunal, Luiz Edson Fachin, que investigue la conducta de su colega, calificándola de motivada políticamente, y sostuvo en su solicitud que Mendonça cometió una falta susceptible de destitución por entrevistar a Vorcaro bajo esas condiciones secretas.

El Senado, que es el órgano con autoridad para destituir a jueces del Supremo Tribunal, tiene decenas de solicitudes para iniciar procesos de destitución contra De Moraes, y por ahora sólo unas pocas contra Mendonça.

Medios brasileños reportaron el viernes que Mendonça también le pidió a Fachin que suspenda a De Moraes del tribunal debido a las revelaciones previas de esta semana.

El presidente del tribunal indicó que le pedirá aclaraciones a Mendonça, a De Moraes, al fiscal general Paulo Gonet —quien también aparece en los mensajes de Vorcaro— y al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

En una ceremonia el viernes en el palacio presidencial de Brasil junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva —quien también pidió que nadie quede exento de las investigaciones—, Fachin señaló que hará “lo que corresponde, en el tiempo y en la forma que el orden jurídico exige”, sin mencionar la crisis entre sus dos colegas.

“Las instituciones de la República deben ser preservadas, sobre todo en momentos de la mayor tensión”, manifestó.

De Moraes y Mendonça no intercambiaron palabras en las dos sesiones del Supremo Tribunal del miércoles y el jueves. La próxima semana volverán a reunirse.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP