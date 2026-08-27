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Dos incendios forestales arden a lo largo de la pintoresca costa de Big Sur, California

BIG SUR, California, EE.UU. (AP) — Cuadrillas de bomberos con el respaldo de aeronaves que arrojan agua combatían el jueves un pequeño incendio forestal que provocó nuevas evacuaciones a lo largo de la remota costa de Big Sur, California, donde una conflagración mucho más grande arde desde hace casi tres semanas.

Columnas de humo se levantan de un incendio forestal, el jueves 27 de agosto de 2026, cerca de Big Sur, California. (AP Foto/Nic Coury)
Columnas de humo se levantan de un incendio forestal, el jueves 27 de agosto de 2026, cerca de Big Sur, California. (AP Foto/Nic Coury) AP

El incendio se originó el miércoles en el escarpado terreno del condado de Monterey, cerca de la autopista 1. Las autoridades cerraron brevemente el jueves un tramo de la pintoresca ruta costera, mientras los bomberos buscan la manera de evitar que las llamas avancen por los cañones.

Órdenes y alertas de evacuación abarcaban a un puñado de propiedades aisladas. El incendio avanzaba sin contención hasta el momento, mientras las autoridades investigan las causas.

A unos 60 kilómetros (40 millas) al norte, las autoridades cerraron un tramo de la autopista donde otro incendio ha estado activo desde el 8 de agosto. Las cuadrillas realizaban operaciones de contrafuego, prendiendo fuego deliberadamente a la maleza para impedir que el incendio avance hacia zonas pobladas de Big Sur.

El incendio abarca alrededor de 80 kilómetros cuadrados (casi 31 millas cuadradas) y está contenido en más de un 20%.

Buena parte de California enfrenta gran riesgo de incendios forestales debido a la mayor probabilidad de caída de rayos y a las rachas de vientos provenientes de los remanentes de una tormenta tropical en el Pacífico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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