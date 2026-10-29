Dos destacados políticos iraquíes condenados por corrupción

Muthanna al-Samarrai, líder de la Alianza Azm, un influyente partido suní que ocupa 15 escaños en el parlamento de 329 asientos, fue condenado a seis años de prisión. El legislador Ziad al-Janabi, del partido suní más pequeño Tashrí, fue condenado a cinco años, informó la Agencia de Noticias Iraquí.

La agencia indicó que las condenas se basaron en que los políticos se beneficiaron de contratos relacionados con la Compañía de Refinerías del Norte y la Compañía de Refinerías del Sur, empresas estatales responsables de procesar crudo y productos derivados.

Presuntamente, los legisladores recibieron comisiones a cambio de facilitar la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a ellos.

Al-Samarrai deberá devolver 30.000 millones de dinares iraquíes (19,8 millones de dólares) y a al-Janabi deberá devolver 4.000 millones de dinares iraquíes (2,6 millones de dólares), según el reporte. Sus respectivos partidos políticos no han comentado sobre las condenas.

Hussein Talib, exdirector general de la Compañía de Distribución de Productos Petroleros, fue condenado a ocho años de prisión el miércoles en un caso relacionado por intervenir en la adjudicación de contratos para beneficio personal. Deberá devolver 55.000 millones de dinares (36,3 millones de dólares).

El primer ministro Ali al-Zaidi ha prometido combatir la corrupción desde que asumió el cargo a principios de este año. En junio, decenas de funcionarios políticos fueron arrestados por cargos de corrupción, incluidos miembros del bloque político chií del ex primer ministro Mohammed Shia al-Sudani y otros de la Alianza Azm.

También el jueves, un tribunal penal iraquí condenó a tres ciudadanos franceses a cadena perpetua por cargos de terrorismo relacionados con su pertenencia al grupo Estado Islámico.

Otros siete ciudadanos franceses fueron condenados por cargos similares el martes.

Los acusados condenados estaban entre 47 ciudadanos franceses señalados por vínculos con Estado Islámico que previamente habían estado detenidos en Siria y fueron entregados a Irak para ser procesados el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP