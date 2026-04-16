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Dos candidatos con visiones radicalmente opuestas se disputan el segundo lugar del balotaje en Perú

LIMA (AP) — Dos candidatos de polos ideológicos opuestos pelean voto a voto por entrar en segundo puesto al balotaje presidencial que Perú realizará en junio mientras avanza lentamente el cómputo de sufragios.

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, habla durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, habla durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

El progresista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, superaba el jueves al ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, por unos 8.000 votos a casi el 93% del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Perú irá a un balotaje el 7 de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta.

A la ajustada diferencia entre Sánchez y López Aliaga falta incorporar unas 1.600 actas de peruanos que votaron en el extranjero y pueblos remotos del país y hay otras 5.000 actas adicionales que han sido observadas y están bajo un análisis de la justicia electoral que podría tomar varias semanas.

“En Perú siempre hay un porcentaje de actas observadas, donde no sumaron correctamente (los votos). Cuando sucede esto, se envían a los 60 jurados especiales para revisarlas”, explicó a The Associated Press Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, una organización que trabaja por la calidad de la democracia y desplegó 4.000 observadores para los comicios del domingo.

En 2021 el Tribunal Electoral proclamó los resultados de la primera vuelta 37 días después de los comicios, pero entonces la diferencia entre los contendientes por el segundo lugar fue amplia desde el inicio, por lo que no hubo suspenso.

“En este caso, como está tan pegado, las actas observadas podrían terminar cambiando el orden de posición, por eso está demorando más”, dijo Henzler.

Esta es la cuarta vez que Fujimori —hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000)— busca la presidencia y la segunda vez que López Aliaga intenta llegar al máximo puesto de Perú. Sánchez se presenta por primera vez.

Perú celebró elecciones en medio de una crisis política entre el Parlamento y el Ejecutivo que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que golpea a la clase trabajadora y a los pequeños empresarios— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, según datos oficiales.

Los peruanos también votaron para escoger a 130 diputados y 60 senadores de un Congreso bicameral en el que el Senado tiene amplios poderes.

FUENTE: AP

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