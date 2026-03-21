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Donovan Mitchell y James Harden impulsan a Cavaliers 111-106 sobre Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Donovan Mitchell anotó 27 puntos y James Harden, que se fue sin anotar en la primera mitad, sumó 20 puntos en la segunda la noche del sábado para impulsar a los Cavaliers de Cleveland a una victoria de remontada por 111-106 sobre los Pelicans de Nueva Orleans.

El base de los Cavaliers de Cleveland, James Harden (1), realiza un pase ante la marca del pívot de los Pelicans de Nueva Orleans, Yves Missi, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Gerald Herbert)
El base de los Cavaliers de Cleveland, James Harden (1), realiza un pase ante la marca del pívot de los Pelicans de Nueva Orleans, Yves Missi, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Gerald Herbert) AP

Cleveland perdía 88-76 al entrar al último periodo, pero superó a los Pelicans 35-18 en el cuarto —con Harden anotando 13 y Mitchell 12 en el periodo. Fue la octava victoria de los Cavaliers en sus últimos nueve partidos contra New Orleans, que vio cortada su racha de siete triunfos consecutivos en casa.

Harden encestó tres triples y una bandeja en los primeros cinco minutos del cuarto periodo para detonar una racha de 18-7, y los Cavs tomaron la ventaja de manera definitiva, 100-99, con una bandeja de Max Strus, durante un parcial de 15-7.

Zion Williams, quien cometió tres faltas tempranas y estuvo discreto en ataque en la primera mitad, anotó 15 de sus 25 puntos —la mayor cifra de su equipo— en el tercer periodo. En un lapso de 2:16 del tercero, Williamson anotó 11 puntos y asistió en un triple de Saddiq Bey desde la esquina izquierda durante una racha de 14-2 que le dio a los Pelicans una ventaja de 72-61. Bey terminó con 19. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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