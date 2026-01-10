americateve

Donovan Mitchell anota 28 puntos en la victoria de los Cavaliers 146-134 sobre los Timberwolves

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 28 puntos y los Cavaliers de Cleveland tomaron el control en la segunda mitad para vencer el sábado 146-134 a Minnesota, rompiendo la racha de cuatro victorias consecutivas de los Timberwolves.

El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell lanza el balón frente al alero de los Timberwolves de Minnesota Jaden McDaniels en el encuentro del domingo 4 de enero del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Mitchell también encestó cuatro triples mientras que los Cavaliers tuvieron cinco jugadores que anotaron al menos 20 unidades por segunda vez en la historia de la franquicia. Evan Mobley sumó 24 puntos, Jaylon Tyson anotó 23 desde el banquillo y Darius Garland añadió 22.

Sam Merrill tuvo 20 tantos y estableció un récord de franquicia con al menos cinco triples en cuatro juegos consecutivos.

La última vez que los Cavaliers tuvieron cinco jugadores con al menos 20 puntos fue el 14 de marzo de 1972, contra los Bullets de Baltimore, según Sportradar.

Los 146 puntos son la cuarta mayor cantidad que los Cavaliers han anotado en un juego de tiempo reglamentario. Anotaron 148 en la victoria por 33 puntos sobre Washington el siete de noviembre.

Cleveland —que ha ganado 5 de 7— atinó el 55 de 92 de tiros de campo, y tuvo el 59,2% de efectividad, su mejor marca de la temporada. También encestó 15 de 31 triples.

Anthony Edwards y Naz Reid anotaron 25 puntos cada uno para Minnesota, que derrotó a Cleveland 131-122 el jueves por la noche. Julius Randle tuvo 20 puntos.

A pesar de la derrota, los Timberwolves tuvieron un 57.3% de efectividad de tiros de campo, el mejor de la temporada, con 51 de 89.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

