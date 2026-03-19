Doncic anota 60 y LeBron consigue récord mientras Lakers vencen al Heat

El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James (23), intenta un pase mientras el pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (derecha), busca el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Esa cifra igualó la segunda mayor cantidad de puntos que Doncic ha anotado en un partido, solo por detrás de una noche de 73 puntos contra Atlanta en 2024, y empató con una actuación de 60 puntos ante Nueva York en 2022. Doncic también rompió el récord de anotación de un rival contra el Heat, al superar los 58 puntos que logró James Harden con Houston el 28 de febrero de 2019.