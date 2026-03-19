americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doncic anota 60 y LeBron consigue récord mientras Lakers vencen al Heat

MIAMI (AP) — Luka Doncic anotó 60 puntos, LeBron James logró un triple-doble en una noche en la que igualó el récord de la NBA de partidos disputados, y los Lakers de Los Ángeles ampliaron el jueves por la noche a ocho su mejor racha de victorias de la temporada con un triunfo 134-126 sobre el Heat de Miami.

El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James (23), intenta un pase mientras el pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (derecha), busca el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James (23), intenta un pase mientras el pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (derecha), busca el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Esa cifra igualó la segunda mayor cantidad de puntos que Doncic ha anotado en un partido, solo por detrás de una noche de 73 puntos contra Atlanta en 2024, y empató con una actuación de 60 puntos ante Nueva York en 2022. Doncic también rompió el récord de anotación de un rival contra el Heat, al superar los 58 puntos que logró James Harden con Houston el 28 de febrero de 2019.

Doncic —líder anotador de la NBA— ha anotado ahora al menos 30 puntos en ocho partidos consecutivos, y llegó a 50 por segunda vez en sus últimos cinco encuentros. James terminó con 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, y Austin Reaves aportó 18 para los Lakers.

Bam Adebayo sumó 28 puntos para Miami, que ha perdido dos seguidos. Tyler Herro anotó 21 puntos y Norman Powell tuvo 20 para el Heat, que llegó a liderar por hasta 15 en los primeros compases.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter