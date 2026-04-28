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Don Mattingly gana en su debut como mánager interino de Filis. Luzardo blanquea 7-0 a Gigantes

FILADELFIA (AP) — Don Mattingly ganó su primer partido como mánager interino de Filadelfia, mientras que el venezolano Jesús Luzardo cubrió siete innings para llevar el martes a los colistas Filis a la victoria 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

ARCHIVO - El coach de banca de los Filis de Filadelfia, Don Mattingly (8), observa desde los escalones del dugout durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el 5 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)
ARCHIVO - El coach de banca de los Filis de Filadelfia, Don Mattingly (8), observa desde los escalones del dugout durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el 5 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP

Mattingly emergió victorioso horas después de ser ascendido de coach de banca para reemplazar al despedido Rob Thomson. Los campeones reinantes del Este de la Liga Nacional venían de perder 11 de 12 juegos y comenzaran el día empatados con el peor récord de las Grandes Ligas.

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Filis, coqueteó con la idea de reemplazar a Thomson por Alex Cora, quien el sábado fue cesado por los Medias Rojas de Boston. Cora conquistó un campeonato de la Serie Mundial con Boston en 2018, cuando Dombrowski dirigía la oficina principal.

Cora declinó, aludiendo a razones familiares. Dombrowski ascendió a Mattingly, el exastro de los Yankees de Nueva York, y quien tuvo dos etapas previas como mánager con los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Miami.

Mattingly —quien oficialmente trabaja para su hijo, el gerente general Preston Mattingly— manifestó antes del juego que creía que los Filis tienen el talento necesario para alcanzar su máximo potencial y enderezar la temporada.

Al menos por una noche, tenía razón.

Thomson, quien llevó a los Filis a cuatro apariciones consecutivas en la postemporada, comentó antes del juego que iba a pasar su inesperada noche libre viendo al equipo.

Lo que vio fue más de lo que los Filis esperaban de Luzardo (2-3) esta temporada.

Permitió dos hits, ponchó a ocho y no dio bases por bolas, apenas dos aperturas después de que el zurdo permitió nueve carreras y 12 hits contra los Cachorros. Fue la tercera vez en sus primeras cuatro aperturas que Luzardo permitió cinco o más carreras limpias.

Brandon Marsh conectó un elevado de sacrificio en la cuarta entrada ante Tyler Mahle (1-4), el abridor de los Gigantes. Bryce Harper, quien calificó a Thomson como quizá el mejor mánager para el que ha jugado, pegó un doble impulsor, y el cubano Adolis García conectó un doble de dos carreras hacia el jardín derecho-central en un ataque de cuatro anotaciones en el sexto episodio.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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