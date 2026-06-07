Fallecen dos pilotos al incendiarse aeronave en la República Dominicana

Compartir en:









“De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana”, informaron las autoridades aeronáuticas dominicanas en un comunicado.

Indicaron también que el avión, de matrícula estadounidense N318JF, está registrado a nombre de una empresa de aviación ejecutiva. De inmediato activaron los protocolos e iniciaron la investigación para determinar las causas, según agregaron.

“Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo”, añadieron, refiriéndose al Instituto Dominicano de Aviación Civil y a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación.

Eugenio Cedeño, diputado por La Romana, confirmó los fallecimientos.

“Se confirma muerte de los dos pilotos. Únicos ocupantes del avión. Se trata de vuelo chárter que venía a recoger un pequeño grupo”, según público en la red social X.

FUENTE: AP