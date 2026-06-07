americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fallecen dos pilotos al incendiarse aeronave en la República Dominicana

SANTO DOMINGO (AP) — Un avión ejecutivo Gulfstream 200 se incendió el domingo al aterrizar de emergencia en la ciudad turística de La Romana, en el este de la República Dominicana, y fallecieron el piloto y el copiloto.

“De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana”, informaron las autoridades aeronáuticas dominicanas en un comunicado.

Indicaron también que el avión, de matrícula estadounidense N318JF, está registrado a nombre de una empresa de aviación ejecutiva. De inmediato activaron los protocolos e iniciaron la investigación para determinar las causas, según agregaron.

“Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo”, añadieron, refiriéndose al Instituto Dominicano de Aviación Civil y a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación.

Eugenio Cedeño, diputado por La Romana, confirmó los fallecimientos.

“Se confirma muerte de los dos pilotos. Únicos ocupantes del avión. Se trata de vuelo chárter que venía a recoger un pequeño grupo”, según público en la red social X.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miss grand international bajo presion: denuncias por supuesta retencion de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Miss Grand International bajo presión: denuncias por supuesta retención de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter