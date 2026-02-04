americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dominicana supera a Panamá en duelo ofensivo y avanza a semifinales de la Serie del Caribe

GUADALAJARA, México (AP) — Los Leones del Escogido se sobrepusieron a una noche explosiva de los Federales de Chiriquí para imponerse por 16-15, con lo que el equipo dominicano aseguró su pasaje a las semifinales de la Serie del Caribe.

Los Leones del Escogido, de República Dominicana, festejan su victoria sobre los Federales de Chiriquí, Panamá, en la Serie del Caribe, el miércoles 4 de febrero de 2026 en Guadalajara, México (AP Foto/Fernando Llano)
Los Leones del Escogido, de República Dominicana, festejan su victoria sobre los Federales de Chiriquí, Panamá, en la Serie del Caribe, el miércoles 4 de febrero de 2026 en Guadalajara, México (AP Foto/Fernando Llano) AP

República Dominicana se instaló en la fase siguiente tras ganar sus primeros tres duelos del certamen.

Franchy Cordero bateó de 4-2, con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Marco Hernández conectó de 5-4 con tres dobles, tres anotadas y cuatro empujadas, para encabezar la poderosa ofensiva dominicana.

Gustavo Núñez terminó de 4-2 con dos impulsadas y Erick González se fue de 6-2, también con dos remolcadas, para contribuir al ataque de los Leones.

Por el equipo panameño, que ha perdido sus tres compromisos en el torneo, Christian Bethancourt bateó de 5-3, con un doble, un triple y cuatro carreras producidas, mientras que Jhonny Santos se fue de 5-2, con un doble, tres anotadas y un jonrón solitario.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter