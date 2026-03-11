americateve

Dominicana se impone a Venezuela por 7-5 y termina invicta en Grupo D de Clásico Mundial

MIAMI (AP) — Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. — los primeros cuatro bateadores en el orden — conectaron jonrón, y República Dominicana completó el miércoles un recorrido invicto por el Grupo D del Clásico Mundial de béisbol.

El dominicano Fernando Tatis festeja tras pegar un jonrón de tres carreras ante Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol, el miércoles 11 de marzo de 2026 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky)
El dominicano Fernando Tatis festeja tras pegar un jonrón de tres carreras ante Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol, el miércoles 11 de marzo de 2026 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Ambos equipos llegaron al juego — disputado ante un lleno total de 36.230 en Miami — sabiendo que se dirigían a los cuartos de final.

Tatis, Marte, Soto y Guerrero se combinaron para batear de 18-9 por la selección quisqueyana, impulsando las siete carreras y anotando cinco.

República Dominicana (4-0) se enfrenta a Corea del Sur en un duelo de cuartos de final pactado para el viernes, mientras que Venezuela (3-1) se medirá con Shohei Ohtani y Japón el sábado.

Ranger Suárez abre por Venezuela y el Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, hará lo propio por los Guerreros Samurái.

Maikel García se fue de 4-4, anotó dos carreras y remolcó una por Venezuela, mientras que Luis Arráez impulsó un par — incluido un elevado de sacrificio en el noveno capítulo. Venezuela llenó las bases, abajo por cuatro, sin outs, y Arráez puso el juego 7-4 con un lineazo al jardín izquierdo.

Willson Contreras pegó un rodado en el siguiente lanzamiento, lo que pudo haberse convertido en un doble play del 1 al 6 al 3 para terminar el juego, pero el tiro de Elvis Alvarado se fue al jardín central y Ronald Acuña Jr. anotó.

Ahí terminó el rally: Salvador Pérez bateó para un doble play que acabó el juego.

Soto conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante el derrotado Eduardo Rodríguez, su segundo de este torneo y el cuarto de su carrera en el Clásico Mundial — alcanzando a Nelson Cruz y Adrián Beltré con la mayor cantidad en la historia de su país.

Marte y Guerrero conectaron jonrones solitarios en la tercera entrada, una antes de que Tatis pegara un jonrón de tres carreras para una ventaja de 7-3.

Venezuela llegó habiendo permitido cinco carreras en sus primeros tres juegos del Clásico. Aceptó siete en las primeras cuatro entradas el miércoles.

República Dominicana superó a sus cuatro rivales de la fase de grupos por 41-10.

El ganador fue Sandy Alcantara — el as de los Marlins, quien en su casa. Permitió tres carreras y cinco hits a lo largo de tres innings, en los que recetó tres ponches.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

