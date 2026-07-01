Dolientes despiden a 14 niños paquistaníes muertos tras derrumbe de techo de academia

La policía investiga si una negligencia durante las obras de construcción en curso provocó el colapso, que dejó a otros ocho menores heridos y hospitalizados en condición estable.

Los residentes y los hallazgos preliminares de la policía indican que el centro de tutorías funcionaba en un edificio antiguo. Los investigadores creen que el techo sin terminar del segundo piso pudo haberse desplomado debido a una construcción deficiente.

Al menos dos personas, incluido el propietario del edificio, fueron arrestadas mientras los investigadores intentaban determinar de quién era la responsabilidad, dijo el alto funcionario policial Kamran Faisal, que apuntó que la negligencia del dueño y de los obreros parecía haber causado el colapso.

“Todavía estamos investigando para determinar exactamente de quién fue la negligencia que derivó en este trágico incidente”, manifestó Faisal.

Las oraciones fúnebres por las víctimas, que tenían hasta 14 años, comenzaron antes del amanecer y continuaron durante la mañana del miércoles. La mayoría fueron enterrados en un cementerio local, mientras que algunas familias planeaban llevar los cuerpos a sus pueblos de origen para sepultarlos.

Ambulancias trasladaron durante la noche los cadáveres de los fallecidos a sus hogares en Kahna, un vecindario en las afueras de Lahore. A medida que eran entregados a sus familias, los gritos resonaban por el vecindario. Las madres y las mujeres de la familia permanecieron sentadas junto a los cuerpos durante toda la noche, con compañeros de clase y amigos de las víctimas cerca, de pie y entre lágrimas.

Entre los dolientes que asistieron al funeral del miércoles por la mañana estaba Mohammad Ashfaq, un obrero cuyo hijo de 7 años y su sobrino murieron en el derrumbe.

“No puedo expresar mi dolor y mi pena con palabras”, dijo Ashfaq entre sollozos, mientras sus familiares intentaban consolarlo.

Cerca de allí, Muhammad Farooq lloraba la pérdida de su hija pequeña.

“Ayer fue a su clase de tutoría alrededor de las cuatro de la tarde”, contó. “Alrededor de las 4:45, mi familia me llamó y me dijo que el techo del centro de tutorías se había derrumbado. Me dijeron que muchos niños estaban atrapados bajo los escombros. Murieron 14 niños y los heridos fueron llevados al hospital”.

Mohammad Tahir, un residente local, señaló que los vecinos fueron los primeros en acudir al lugar después de que el techo cediese.

“Los rescatistas llegaron rápido, pero antes de que llegaran, los vecinos se lanzaron con palas e incluso excavaron entre los escombros con las manos desnudas”, aseveró Tahir. “También sacamos a niños de entre los restos, pero a muchos no se les pudo salvar”.

Los derrumbes de edificios son habituales en Pakistán, donde a menudo no se siguen las normas de construcción. Con frecuencia se levantan estructuras con materiales de baja calidad y, en ocasiones, se ignoran las normas de seguridad para reducir costos.

Para algunos, el duelo se ha convertido en enojo. Los residentes culparon al propietario del centro por impartir clases en lo que describieron como un edificio viejo e inseguro pese a las obras en marcha, y exigieron un castigo severo para los responsables.

“No sabemos a qué funeral asistir primero o a qué casa ir primero para ofrecer condolencias”, dijo Tahir.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP