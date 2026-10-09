Dodgers usarán a Skubal y Yamamoto en los primeros juegos de la Serie de Campeonato ante Cerveceros

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Tarik Skubal, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja frente a los Bravos de Atlanta durante la primera entrada del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el sábado 3 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado, abrirá el Juego 2 el lunes en American Family Field, informó el mánager Dave Roberts el viernes.

Skubal también abrió el primer encuentro de la Serie Divisional de la Liga Nacional. El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young lanzó seis entradas dominantes, permitió una carrera y dos imparables, en una victoria 5-3 sobre los Bravos de Atlanta. El zurdo ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

Yamamoto abrió el tercer juego de la SDLN y ponchó a 10 en siete entradas. El derecho permitió una carrera y cuatro hits, además de otorgar una base por bolas.

El ganador en dos ocasiones del Cy Young Blake Snell tuvo problemas como abridor del Juego 2 ante los Bravos, que ganaron 3-2 para empatar 1-1 la serie al mejor de cinco. Después, los Dodgers eliminaron a los Bravos, 3-1.

Roberts comentó que los Dodgers estaban conversando sobre la posibilidad de añadir a un lanzador para la Serie de Campeonato al mejor de siete, lo que les obligaría a prescindir de un jugador de posición. Las listas deben presentarse el domingo por la mañana.

El venezolano Miguel Rojas salió del Juego 3 ante los Bravos durante un turno al bate por dolor en la parte baja de la espalda. Al jugador utilitario le realizaron estudios de imagen, que en su mayoría mostraron problemas previos de espalda. El viernes, fildeó roletazos y realizó un par de rondas de práctica de bateo en el Dodger Stadium.

Rojas, de 37 años, ha dicho que se inclina por retirarse al final de la temporada. “Hoy fue alentador. Todavía tenemos un vuelo que tomar y ver cómo llega mañana para el entrenamiento allá, así que no hay nada definitivo”, señaló Roberts. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP