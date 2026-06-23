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Dodgers logran 17 hits, su máximo de la temporada, en triunfo 12-3 sobre Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Freddie Freeman y el cubano Andy Pages tuvieron tres cada uno de los 17 hits de los Dodgers, su máximo de la temporada (igualado), Justin Wrobleski lanzó siete sólidas entradas y Los Ángeles venció la noche del martes por 12-3 a los Mellizos de Minnesota.

Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra su sencillo productor de una carrera junto a Chris Woodward durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el martes 23 de junio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn)
Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra su sencillo productor de una carrera junto a Chris Woodward durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el martes 23 de junio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Mookie Betts, Alex Freeland, Alex Call y Chuckie Robinson conectaron dos hits cada uno por los Dodgers.

Wrobleski (9-2) permitió cinco hits y dos carreras limpias. Tras tres hits consecutivos de Minnesota en la tercera entrada, el zurdo retiró a 14 de los últimos 16 bateadores que enfrentó, al permitir un hit y una base por bolas.

Un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani y sencillos productores de Freeman y Betts con dos outs ante Austin Voth le dieron a los Dodgers una ventaja de 5-2 en la cuarta entrada.

Voth (0-1) permitió 11 hits y cinco carreras limpias en cuatro entradas.

Victor Caratini y Brooks Lee conectaron jonrones por Minnesota, que tiene marca de 9-17 en juegos interligas.

En su segunda apertura en Grandes Ligas, el cubano Kendry Rojas, de Minnesota, ponchó a cuatro, dio tres bases por bolas y permitió una carrera limpia mientras realizó 50 lanzamientos en dos entradas. Salió de la lista de lesionados el domingo tras perderse casi un mes por inflamación en el codo izquierdo.

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