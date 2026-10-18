Documental sobre Elizabeth Holmes da la sorpresa en una taquilla dominada por “Street Fighter”

Esta imagen, difundida por A24, muestra al cineasta Nathan Fielder, izquierda, y a Elizabeth Holmes, centro, en una escena de «You Can See Everything». (A24 vía AP) AP

Aunque “Street Fighter”, de Paramount, se quedó con el primer puesto al recaudar 31 millones de dólares en 3.575 salas, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, la mayor parte de la atención y de la conversación cultural se concentró en otro lado: el documental de casi tres horas sobre Elizabeth Holmes, “You Can See Everything”.

El ruido mediático y la taquilla no siempre van de la mano, pero “You Can See Everything” logró unos extraordinarios 15 millones de dólares con apenas 855 pantallas, con más de 2.000 funciones con entradas agotadas durante el fin de semana, según A24. Además, registró el mayor estreno para una película exhibida en menos de 1.000 pantallas desde que “Borat” debutó con 26,5 millones de dólares en 2006, y el mayor estreno de un documental no musical en dos décadas, desde que “Fahrenheit 9/11” recaudó casi 24 millones de dólares en 868 salas. Esas cifras no contemplan la inflación.

Como otros éxitos de este año, como “Backrooms” y “Obsession”, impulsados por la Generación Z, la venta de entradas de “You Can See Everything” estuvo motorizada por un público mayoritariamente joven. Más del 70% de la audiencia del fin de semana de estreno tenía menos de 35 años.

La película, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, se realizó en secreto durante tres años. Fielder pasó más de un mes con la desacreditada fundadora de Theranos y su familia —incluidos dos hijos pequeños y su pareja, Billy Evans— en sus últimos días antes de presentarse en una prisión federal. Las reseñas han sido extremadamente positivas, con 99% en Rotten Tomatoes y 99 en Metacritic. También obtuvo un inédito 91% de “definitivamente la recomiendo” por parte del público, según encuestas a la salida de PostTrak.

Según se informó, “You Can See Everything” costó menos de 7 millones de dólares producirla y menos de 10 millones de dólares promocionarla.

“Todo el mundo subestimó la película, porque en teoría no resulta muy atractivo un documental de tres horas", comentó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak. "Pero él (Fielder) atrae muchísimo, tiene un enorme seguimiento en redes sociales y Elizabeth Holmes es un personaje que ni siquiera podrías inventarte. Es más extraño que la ficción, y eso resulta realmente cautivador”.

"Street Fighter" noquea a "Whalefall"

“Street Fighter” encabezó la lista como se esperaba con un estreno global de 51 millones de dólares, incluidos 20 millones provenientes de funciones internacionales. La película, protagonizada por Callina Liang, Noah Centineo y Andrew Koji, habría costado 82 millones de dólares, sin contar marketing y promoción. El público fue 69% masculino.

Tanto “Street Fighter” como “You Can See Everything” podrían haber contribuido al relativo tropiezo de “Whalefall” este fin de semana. El thriller de supervivencia de 60 millones de dólares, protagonizado por Austin Abrams y Josh Brolin, recaudó 8 millones de dólares en 3.065 salas en Estados Unidos y Canadá, pese a haber recibido mejores críticas que “Street Fighter”. Con 9,5 millones de dólares de funciones internacionales, el estreno de Disney tuvo un lanzamiento global de 17,5 millones.

“Whalefall” debutó en cuarto lugar, por detrás de la cinta de terror “Other Mommy”, con Jessica Chastain. El estreno de Universal Pictures sumó 8,4 millones de dólares en su segundo fin de semana, llevando su total doméstico a 44,9 millones.

El quinto puesto fue para “Sense and Sensibility”, que recaudó un estimado de 7,3 millones de dólares en 2.545 salas. La adaptación de Austen, bien valorada por la crítica y protagonizada por Daisy Edgar-Jones, atrajo a un público predominantemente joven (58% entre 14 y 18 años) y femenino (84%). También obtuvo la mejor calificación CinemaScore de la semana (A-).

Warner Bros. Clockwork también estrenó una presentación restaurada de la película de 1971 de Ken Russell “The Devils” en 350 salas, en las que recaudó 1,6 millones de dólares. Es el primer lanzamiento del sello especializado del estudio.

Documental "Musk" enfrenta bloqueos publicitarios

El documental sobre Elon Musk de Alex Gibney, “Musk”, también se expandió a 472 pantallas en Estados Unidos y Canadá, donde recaudó 306.702 dólares. La película, que dura casi cuatro horas, ha enfrentado problemas para publicitarse en grandes plataformas de redes sociales, incluidas X —propiedad de Musk— y TikTok, según la distribuidora Bleecker Street, que indicó que TikTok suspendió de forma permanente este fin de semana la cuenta publicitaria de la película.

Según Rentrak, el fin de semana en conjunto generó alrededor de 101,6 millones de dólares en ventas de entradas, un 45% más que el mismo fin de semana del año pasado. En lo que va del año, la cifra se sitúa en 8.200 millones de dólares, casi un 20% más que en 2025.

Las 10 películas más taquilleras en EEUU y Canadá

Con las cifras finales domésticas que se publicarán el lunes, esta lista incorpora las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Street Fighter”, 31 millones de dólares.

2. “You Can See Everything”, 15 millones de dólares.

3. “Other Mommy”, 8,4 millones de dólares.

4. “Whalefall”, 8 millones de dólares.

5. “Sense and Sensibility”, 7,3 millones de dólares.

6. “Verity”, 6,2 millones de dólares.

7. “Resident Evil”, 5,5 millones de dólares.

8. “Heart of the Beast”, 4,8 millones de dólares.

9. “Jailer 2”, 3,2 millones de dólares.

10. “Forgotten Island”, 2,3 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP