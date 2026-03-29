Doble de Paredes da a Astros triunfo 9-7 ante Angelinos en mal debut de Imai

Había dos outs en la octava cuando los Angelinos dieron base por bolas intencional al cubano Yordan Álvarez para dejar a Houston con corredores en primera y tercera. Álvarez se robó la segunda antes de que Paredes conectara una línea ante Drew Pomeranz (0-1) para poner a Houston arriba 8-6.
El venezolano José Altuve siguió con un doble para ampliar la ventaja a 9-6.
Imai permitió tres hits y cuatro carreras, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches, en 2 2/3 entradas.
Bryan King logró su primer salvamento.
El abridor de Los Ángeles, Jack Kochanowicz, permitió cuatro hits y seis carreras, con cinco bases por bolas, en cuatro entradas.
Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler de 5-1 con una anotada y tres producidas.
Por los Astros, el boricua Christian Vázquez de 2-1 con una anotada y dos producidas. ___
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FUENTE: AP