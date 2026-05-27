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Doble de Lee con bases llenas da triunfo a Mellizos por 5-3 en 11 entradas ante Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Brooks Lee conectó un doble con las bases llenas en la 11.ª entrada y los Mellizos de Minnesota se impusieron el martes 5-3 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Brooks Lee, de los Mellizos de Minnesota, festeja luego de pegar un doble en el undécimo inning del encuentro ante los Medias Blancas de Chicago, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
Brooks Lee, de los Mellizos de Minnesota, festeja luego de pegar un doble en el undécimo inning del encuentro ante los Medias Blancas de Chicago, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Mellizos mejoraron a 4-1 en su gira de 10 juegos como visitantes y han ganado siete de sus últimos nueve en total. Habían perdido siete compromisos seguidos contra los Medias Blancas —su última victoria había sido el 22 de agosto de 2025.

Luke Keaschall pegó un sencillo en la 11.ª entrada y Byron Buxton recibió una base por bolas tras una impugnación del sistema ABS, lo cual llenó las bases para Lee.

Lee las vació con el tercer lanzamiento que vio. Así, le dio a Minnesota una ventaja de 5-2.

Los Mellizos estuvieron cerca de tomar la delantera en la 10.ª entrada con el sencillo del venezolano Orlando Arcia cuando había dos outs, pero Rikuu Nishida puso out en el plato a Kody Klemens para terminar el inning.

Taylor Rogers (1-1) se acreditó la victoria con una 10.ª entrada sin carreras, y el venezolano Yoendrys Gómez logró su tercer salvamento en la 11.ª.

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