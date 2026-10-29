americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Djokovic se queda a uno de Federer tras perder Basilea, ciudad natal del ícono suizo

BASILEA. Suiza (AP) — Novak Djokovic no igualará los 103 títulos de la carrera de Roger Federer en el torneo de la ciudad natal del ícono suizo esta semana.

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido contra el alemán Jan-Lennard Struff en el torneo de tenis Swiss Indoors, en el St. Jakobshalle de Basilea, Suiza, el jueves 29 de octubre de 2029. (Claudio Thoma/Keystone vía AP)
El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido contra el alemán Jan-Lennard Struff en el torneo de tenis Swiss Indoors, en el St. Jakobshalle de Basilea, Suiza, el jueves 29 de octubre de 2029. (Claudio Thoma/Keystone vía AP) AP

Djokovic sufrió una dura derrota el jueves en el Swiss Indoors, al caer 6-7 (4), 7-5, 7-6 (5) ante Jan-Lennard Struff, número 47 del ranking.

El primer preclasificado Ben Shelton no ganará su octavo título de su carrera en Basilea. Perdió ante el suizo Jerome Kym, invitado con wild card y número 222 del ranking, por 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1) en una sorprendente sesión nocturna.

Djokovic perdió cuando su rival alemán de 36 años cerró el partido con su tercer punto de partido; su 27mo ace, un saque por el centro que el serbio de 39 años no pudo alcanzar. Djokovic había salvado el segundo punto de partido con un ace propio.

El campeón récord de 24 títulos de Grand Slam en individuales ganó este mes su 102do torneo del circuito en Beijing. Solo Jimmy Connors, con 109 títulos en su carrera, tiene más que los 103 de Federer.

Djokovic llegó a Basilea por primera vez en 15 años, donde ganó uno de sus 102 títulos, ante Federer en la final de 2009. Al año siguiente, Federer ganó la revancha en Basilea, donde creció, alguna vez fue recogepelotas y levantó el trofeo un récord de 10 veces.

Shelton vuelve a perder ante un rival de bajo ranking

El finalista del Abierto de Estados Unidos Shelton ahora suma un triplete de derrotas esta temporada ante rivales con rankings de tres cifras.

El puesto 222 de Kym se suma al del número 140 Otto Virtanen en Wimbledon y al del número 117 Nikoloz Basilashvili en Roma.

Shelton también perdió esta temporada ante otros siete rivales ubicados entre los puestos 87 y 56, mientras ganaba cuatro títulos en tres superficies diferentes.

El estadounidense, número 4 del ranking, salió dos veces de situaciones comprometidas el jueves: cuando estuvo a dos puntos de la derrota sacando con 5-6 en el segundo set y cuando, ya pasada la medianoche, iba abajo por dos quiebres, 5-2, en el set decisivo.

Kym, de 23 años, un alto diestro que por lo general solo juega cuadros principales en su país, Suiza, elevó su nivel en el desempate final. Selló el triunfo con un impresionante passing de revés, ejecutado en plena extensión mientras corría hacia la red.

Kym enfrentará a continuación a Jiri Lehecka el viernes, después de que el checo, octavo preclasificado, venciera 7-5, 6-4 a Daniel Altmaier.

Fils avanza para jugar contra Fritz en cuartos de final

Más temprano, el segundo preclasificado Arthur Fils cedió el primer set en una ajustada victoria por 4-6, 6-3, 7-6 (5) sobre Alex Michelsen, número 34, de Estados Unidos.

En los cuartos de final, Fils se medirá con otro estadounidense, Taylor Fritz, sexto preclasificado, quien avanzó con una cómoda victoria por 6-4, 6-3 sobre Denis Shapovalov.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter