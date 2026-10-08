Djokovic planea contactar a Sinner tras lesión que acabó la temporada del No. 1

El serbio Novak Djokovic hace una devolución al australiano Alex de Miñaur en la final del Abierto de China en Beijing, el martes 6 de octubre de 2026 (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Sinner anunció el martes que se perderá el resto del año debido a una inflamación de rodilla. El ganador de cinco títulos de Grand Slam no juega desde julio, cuando venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Luego se retiró del Abierto de Estados Unidos por una lesión en la rodilla derecha.

“No he estado en contacto con Jannik desde que se lesionó; vi la noticia hace dos días. Así que me pondré en contacto con él para ver cómo está", comentó Djokovic el jueves en el Masters de Shanghái. "Lo haré como alguien que ha pasado por lesiones importantes en mi carrera”.

Durante mucho tiempo una presencia constante en el circuito masculino de la ATP, Djokovic tomó la decisión a finales de julio de 2017 de perderse el resto de ese año tras lidiar con un dolor agudo en el codo derecho.

“Me operé, y fue la única cirugía grande que he tenido", recordó Djokovic, campeón de 24 títulos de Grand Slam. "Así que soy consciente de lo difícil que es lograr ese regreso”.

“Luego está lo mental, ya sabes. Estás en la cancha y estás pensando: ‘¿De verdad estoy completamente recuperado y libre para emprender esta racha?’", comentó el serbio, quien recientemente ganó el Abierto de China para lograr el título número 102 de su carrera. "Quiero decir, si es su rodilla, obviamente lo afecta todo, afecta cada movimiento”.

Sinner ya había anunciado que se perdería el Masters de Shanghái. También se perderá el Masters de París en noviembre —cuando no defenderá los 1.000 puntos que obtuvo al ganarlo el año pasado— y las Finales de la ATP más tarde ese mes. Además, no podrá jugar con Italia, anfitriona y campeona defensora por tercera vez consecutiva, en la fase Final 8 de la Copa Davis.

“Seguro que el tenis lo extraña”, indicó Djokovic, quien enfrenta este viernes a Hubert Hurkacz en la segunda ronda en Shanghái.

Sinner tuvo una racha de 30 victorias consecutivas este año antes de su desplome en una derrota en segunda ronda en el Abierto de Francia. Su gran rival Carlos Alcaraz se perdió cuatro meses y medio este año por una lesión en la muñeca derecha. El campeón de siete títulos de Grand Slam, que ha ganado los cuatro grandes, conquistó el Abierto de Japón el martes y está jugando en Shanghái.

También está allí Zverev, número dos del mundo, quien ganó los títulos del Abierto de Francia y del Abierto de Estados Unidos. El alemán, de gran saque, casi con seguridad le arrebatará el número uno a Sinner, dada la cantidad de puntos que perderá el italiano y lo lejos que está el tercero Alcaraz.

“Es un tema de conversación para todo el mundo en este momento, pero estoy motivado para seguir luchando por cosas buenas", dijo Zverev a ATP Media el jueves. Tengo una gran motivación para jugar y hay ciertas cosas que quiero lograr y, por supuesto, por eso estoy luchando”.

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FUENTE: AP