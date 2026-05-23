Djokovic jugará su Grand Slam 82 en Roland Garros con pocos partidos jugados

El serbio Novak Djokovic reacciona tras ganar un punto ante el croata Dino Prizmic durante su partido en el torneo de tenis del Abierto de Italia, en Roma, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) AP

Djokovic disputará el 82º torneo de Grand Slam de su carrera, un récord en el circuito masculino, dos días después de cumplir 39 años, uno más que Roger Federer y Feliciano López.

Sin embargo, pese a toda su experiencia —comparte el récord de 24 títulos de Grand Slam en individuales con Margaret Court—, Djokovic llega a Roland Garros con casi nada de preparación en partidos.

Djokovic perdió ante el croata Dino Prižmić, procedente de la fase de clasificación, en el Abierto de Italia, en su único partido sobre arcilla este año, tras dos meses de baja por una lesión en el hombro derecho.

“Quería jugar más, pero mi cuerpo no me lo permitía. Estaba lejos de estar listo para competir”, comentó Djokovic en Roma. “Pero, aun así, necesitaba al menos ese partido solo para escuchar cómo el juez de silla cantaba el marcador y tener la experiencia de los nervios antes de llegar finalmente a Roland Garros, que en ese momento no sabía si iba a poder jugar o no.

“Por suerte, la respuesta del cuerpo y la preparación han sido positivas en los últimos 10 días, así que aquí estoy, y veremos qué pasa”.

Djokovic también igualará a los franceses Richard Gasquet y Antoine Gentian con una 22ª participación en Roland Garros, récord en el circuito masculino. Ha alcanzado al menos los cuartos de final en 19 de las últimas 20 ediciones y levantó el trofeo de la Coupe des Mousquetaires en 2016, 2021 y 2023.

Pese a su calendario reducido últimamente, conviene recordar que llegó a la final del Abierto de Australia de este año, donde perdió ante Carlos Alcaraz.

Con Alcaraz, el vigente campeón del Abierto de Francia por segundo año consecutivo, fuera de Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha, Djokovic ve una oportunidad para sí mismo en la mitad inferior del cuadro. Solo se enfrentaría al número uno del mundo, Jannik Sinner, que encadena 29 victorias consecutivas, en la final.

“Siento que si estoy sano y puedo mantener ese nivel de frescura durante todo el torneo, entonces siento que siempre tengo una muy buena oportunidad. Lo he demostrado en Australia este año. Siempre tengo esa convicción en mí cuando estoy en la cancha”, añadió Djokovic, cuarto del ranking.

Junto con el campeón de 2015 Stan Wawrinka, que disputa su último Abierto de Francia, Djokovic es el único ex campeón de individuales masculinos que compite en París.

Mpetshi Perricard, número 80 del ranking, mide 6 pies y 7 pulgadas (2,01 metros) y es conocido por su potente saque. Además es francés, lo que podría dar lugar a un público dividido en la pista Philippe-Chatrier.

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FUENTE: AP