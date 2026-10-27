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Djokovic elogia el movimiento estudiantil de Serbia tras sorprendente victoria electoral

BASILEA, Suiza (AP) — Novak Djokovic afirmó que el movimiento juvenil de Serbia ha creado un “sentimiento de orgullo” en todo el mundo tras su sorprendente victoria electoral contra el hombre fuerte del país Aleksandar Vucic.

Un grupo de personas sostiene un cartel con la imagen del tenista serbio Novak Djokovic durante un acto de campaña de la lista opositora Student List – Students Win previo a las elecciones parlamentarias de Serbia, el jueves 22 de octubre de 2026, en Belgrado. (AP Foto/Marko Drobnjakovic)
Un grupo de personas sostiene un cartel con la imagen del tenista serbio Novak Djokovic durante un acto de campaña de la lista opositora "Student List – Students Win" previo a las elecciones parlamentarias de Serbia, el jueves 22 de octubre de 2026, en Belgrado. (AP Foto/Marko Drobnjakovic) AP

Vucic aceptó la derrota el domingo en unas elecciones que lo enfrentaron a él y a su partido de derecha contra un diverso movimiento opositor encabezado por estudiantes, que pasó dos años protestando contra su gobierno.

Djokovic fue consultado sobre las noticias políticas en su país natal en una conferencia de prensa el martes en el torneo de Basilea.

“Estoy muy feliz por ello”, manifestó Djokovic. “Mi más profundo respeto para los estudiantes y los jóvenes que han luchado, han mostrado dignidad y una resiliencia increíble estos últimos dos años bajo una presión enorme".

“Siento mucha admiración por lo que han hecho y por cómo se han comportado. Han logrado crear este sentimiento de orgullo en toda la gente, no solo en Serbia sino también en el extranjero”, agregó.

Djokovic, que vive en Grecia, ha respaldado públicamente las protestas estudiantiles en varias ocasiones.

“La victoria está asegurada y ahora todos tenemos la esperanza de que nuestro país sea próspero y de que disfrutemos el futuro que se avecina”, señaló Djokovic.

Vucic ha sido la figura política dominante de Serbia desde 2012,

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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