Dirigentes de Milán-Cortina se defienden tras acusaciones de presión a Ucrania en Paralímpicos

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Los organizadores locales de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina defendieron sus acciones después de que el comité paralímpico de Ucrania los acusara a ellos y al Comité Paralímpico Internacional de someter a atletas y entrenadores ucranianos a una “presión sistemática”.

Un voluntario sostiene la bandera de Ucrania para participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, en Verona, Italia, el viernes 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno) AP

El comité organizador de Milán-Cortina dijo el jueves que revisó los asuntos planteados por Ucrania y explicó sus decisiones.

Ucrania señaló el miércoles que se le faltó al respeto por tener que retirar una bandera ucraniana, presuntamente de manera forzada, por tener que interrumpir reuniones de planificación y porque a uno de sus atletas se le prohibió llevar un pendiente con las palabras “Stop War” en una ceremonia de podio.

El comité local indicó que pidió a los ucranianos que retiraran una bandera nacional de un “espacio común” porque el reglamento de la villa establece que las banderas nacionales pueden exhibirse “solo en las áreas residenciales que ocupan”.

El comité señaló que Ucrania puede reservar “salas dedicadas dentro de la villa para celebrar reuniones”, y afirmó que “trabaja estrechamente con todos los equipos para dar cabida a reuniones de distintos tamaños”.

Craig Spence, director de marca y comunicaciones del IPC, citó el miércoles el reglamento de los Juegos como motivo para impedir que el atleta ucraniano llevara el pendiente de “Stop War” en el podio.

Los organizadores añadieron que, en la sede de esquí de fondo paralímpico, cinco aficionados intentaron entrar con bufandas con los colores de la bandera ucraniana y con texto en ellas.

“Como la seguridad del recinto no pudo verificar el significado del texto, y este podría haber contenido mensajes políticos, lo cual no está permitido según el reglamento de los Juegos, se pidió a los espectadores que ingresaran al recinto sin las bufandas. Los artículos les fueron devueltos cuando salieron del recinto”, dijo el comité organizador local.

“(Los organizadores y el CPI) siguen comprometidos a proporcionar un entorno respetuoso y acogedor para todas las partes interesadas, incluidos atletas y espectadores. Las normas y los procedimientos vigentes durante los Juegos están diseñados para respaldar ese entorno y se aplican por igual a todas las delegaciones”.

Ucrania fue uno de varios países que boicotearon la ceremonia de apertura porque el CPI permitió que atletas rusos participaran con invitaciones de comodín y compitieran bajo su propia bandera por primera vez en más de una década en los Juegos Paralímpicos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

