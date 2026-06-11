Directores creativos de inauguración del mundial prometen tres shows especiales

Marco Balich, director creativo de las ceremonias de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, posa para un retrato en la Ciudad de México, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Marco Balich, director creativo de Balich Wonder Studio, ha supervisado las ceremonias de grandes eventos deportivos, incluyendo 16 Juegos Olímpicos —como Río 2016—, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y este año los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Balich ha sido galardonado con el Emmy.

A pesar de toda su experiencia, este es un gran desafío con tres ceremonias consecutivas en tres países diferentes, empezando por México el jueves, seguido por Canadá y Estados Unidos el viernes.

“Así que uno es fantástico, energético, vibra latina en México que verás mañana”, dijo Balich en una entrevista con The Associated Press en Ciudad de México horas antes de la ceremonia de apertura. “Tendrá una sensación muy natural y terrenal, grandes espacios, grandes animales para los canadienses, la hoja de arce y todo natural. Y luego en Estados Unidos será muy glamoroso, al estilo Hollywood”.

Balich añadió que el hilo conductor que une las tres ceremonias es la celebración del deporte y la pasión por el fútbol.

Cada país cuenta con profesionales locales que colaboran en las ceremonias de apertura. En México, el diseñador de producción y director artístico mexicano ganador del Oscar, Eugenio Caballero —cuyos créditos incluyen “El laberinto del fauno”, “Roma” y “A Monster Calls” (“Un monstruo viene a verme”)—, forma parte del equipo junto al director creativo Carlos Navarrete-Patiño, cuyos créditos incluyen los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Lima 2019.

El director creativo explicó que habrá una alfombra gigante de 100 por 78 metros (109 por 85 yardas) con un sol representado al estilo del “papel picado” mexicano. También habrá un escenario central con un enorme trofeo de la Copa del Mundo hecho con papel dorado diseñado por Caballero y realizado por artesanos mexicanos.

“Lo más bonito de todo esto es que todo el vestuario, todas las ilustraciones, están hechos aquí en México y por mexicanos y todo el papel picado que es el centro de nuestro universo y lo van a ver de varias maneras”, dijo Navarrete-Patiño.

No podían faltar numerosos bailarines y figurantes. Habrá 500 personas en el escenario durante 15 minutos de espectáculo, incluyendo 50 bailarines sólo para Shakira. Navarrete destacó que muchas de las personas presentes en el lugar son cadetes del Colegio Militar, especialmente en el número inicial con “jugadores de oro”. Otros cadetes están entre bastidores para ayudar a mover esa gran alfombra de papel picado y el escenario. También participa el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

“Han estado dándole durísimo las últimas tres semanas en ensayos”, dijo Navarrete-Patiño. “Esto sí que la gente no sabe, el Heroico Colegio Militar es el punto clave de nuestro espectáculo y es una belleza verlos transformarse en estos grandes titanes”.

Además, por primera vez la FIFA tendrá un momento de protocolo, similar a los Juegos Olímpicos. Claudia Cattai, responsable de ceremonias en Balich Wonder Studio, adelantó algunos detalles de esta primera ocasión especial con un desfile de las 48 naciones que compiten por la Copa.

“El protocolo dirá que el fútbol es mucho más que sólo fútbol”, dijo Cattai. “Es una forma de unir al mundo. En el estadio todos estos países dejarán lo que estén haciendo por un segundo y se centrarán en ser uno y disfrutarán del valor de jugar juntos”.

FUENTE: AP